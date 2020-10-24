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    南韓接種疫苗死亡案例多／我進口賽諾菲疫苗 與韓批號不同

    賽諾菲表示，台灣流感疫苗進口批次與韓國不同。（資料照，疾管署提供）

    賽諾菲表示，台灣流感疫苗進口批次與韓國不同。（資料照，疾管署提供）

    2020/10/24 05:30

    〔記者林惠琴、楊媛婷／綜合報導〕韓國陸續傳出接種流感疫苗後死亡個案，除了使用韓國國產疫苗外，我國也進口的賽諾菲疫苗（右上圖，資料照，疾管署提供）也在列。衛福部長陳時中表示，台灣進口的賽諾菲疫苗批號不同，目前也沒出現類似問題，但會持續關心。

    疾管署副署長莊人祥昨表示，目前國內公費流感疫苗接種量已近400萬劑，較去年同期增加近百萬劑，「打」氣不減。

    韓國出現多起因施打流感疫苗死亡案例，多數案例集中在高齡人士，莊人祥表示，韓國已針對首例死亡的17歲個案進行解剖，認為並非流感疫苗引起，且死亡個案並沒有集中在特定疫苗廠牌，當地先前曾因為疫苗冷鏈問題而一度暫停接種，是否有關連性，待韓國政府調查而定。

    莊人祥說明，今年我國約採購190萬劑賽諾菲疫苗，進口批號與韓國不同，也就是不同時間出廠的產品，已接種88萬劑未發現不安全的訊號，且其他國家也沒有出現接種賽諾菲疫苗後死亡情形，外界不要隨意解讀。

    科學評估中 賽諾菲︰沒直接關係

    賽諾菲也發表聲明，根據韓國疾病預防控制中心指出，死亡案例與所接種的不同流感疫苗之間，沒有直接因果關係。科學評估正進行中，賽諾菲一直密切關注情況，並致力與各國衛生主管機關密切合作。

    賽諾菲強調，台灣使用的流感疫苗全部批號皆與韓國所使用的批號不同，且進口台灣的疫苗均通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，及台灣食藥署檢驗程序後，才供應至台灣市場使用。

    疾管署統計，截至10月22日，國內公費流感疫苗已接種395.5萬劑，較去年同期增加約94.6萬劑，仍以65歲以上族群最多，幼兒打了近37.7萬劑，接種率分別達到42.6%、33%。

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