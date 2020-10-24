跨年晚會停辦標準變變變 北市挨轟

台北市長柯文哲昨早赴議會進行專案報告，藍綠北市議員砲聲隆隆。柯坦承：「我們的錯，我們會改」。 （記者方賓照攝）

2020/10/24 05:30

昨再改口︰單週本土15例 101煙火則如期施放

〔記者楊心慧、蔡亞樺、楊雅民／台北報導〕台北市政府停辦跨年晚會的標準一改再改，引起爭議。北市觀光傳播局最初稱單週武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）超過15例以上確診案例包含境外病例，就將停辦跨年晚會，前晚又改口確診案例不含境外。台北市長柯文哲昨早赴議會進行專案報告，藍綠北市議員砲聲隆隆。柯坦承：「我們的錯，我們會改」。

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柯文哲坦言錯的會改

柯在專案報告前被媒體問到跨年晚會停辦標準是否包含境外確診？柯表示，其他國家沒有防疫旅館的設計，所以境內外合在一起算，市府內部評估，若入境14天內都不會發病，未來發病傳染機率很低，因此把境外排除。

境內外合算又改排除

柯強調，台灣有防疫旅館的狀態下，大型活動停辦的防疫標準為本土有15例確診案例，代表傳染已經傳開。至於15例標準如何訂定，柯表示，是按照日本東京感染經驗估算，有複雜公式，很難短時間說明。

國民黨議員戴錫欽、秦慧珠不滿跨年晚會停辦標準市府一改再改，昨在議場輪番批評，市府對外發布消息混亂。柯文哲表示，15例確診個案是要本土的，他並坦言：「我們的錯，我們會改。」

戴錫欽大罵柯傲慢會影響判斷決策，決策模式糟糕。柯解釋，15例確診是本土，當時訂規則，觀傳局長劉奕霆誤把境外也算進去。副市長黃珊珊也說，是劉沒確認清楚。

黃珊珊說，1例本土就全程戴口罩、取消飲食攤位，15例本土案例確診會考慮取消，將在一星期前公布，因為疫情每天都在變。

民進黨議員阮昭雄表示，市府決策過程反覆，希望未來發言管道能明確，決策前別隨便亂講。黃珊珊表示，北市府在8月份就訂好，未來疫情假設再來，會從醫院的能量、可承受的範圍，訂出標準。

各界關心台北101跨年煙火是否正常施放？台北101董事長張學舜昨日表示，今年疫情嚴峻，但在此刻更須鼓舞士氣、激勵人心，101跨年煙火將依既定規劃辦理，關於煙火細節，擇期公布。

北市府停辦跨年晚會標準邊說邊改時序表

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