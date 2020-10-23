《台東》接送南迴四鄉身心障 白永恩基金會募服務車

白永恩神父基金會發起「照亮迴家路計畫」，急盼大眾資助添購1台訪視服務車與符合標準輪椅載運規格的復康車。（記者陳賢義翻攝）

2020/10/23 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕面對偏鄉地區資源不足，白永恩神父基金會自2013年開始，在台東南迴線設立唯一一個針對成年身心障礙朋友們的訓練輔導機構，7年多來每天出動服務車，將分佈在南迴4鄉20多個部落的身心障礙者從家中接送到服務據點，每年服務里程足以環台超過70圈，當年車齡已逾10年的二手車連同復康車，至今早已無法正常使用，常在山路拋錨，基金會發起「照亮迴家路計畫」，殷盼大眾挹注愛心汰舊換新。

7年來服務里程可環台70圈

南迴4鄉包括太麻里、大武、達仁、金峰等地區，對外界而言，大多數人會聯想到金針山、多良車站，或太麻里「第一道曙光」的美麗風景，但除了觀光之外，卻是一個「被遺忘的地方」。偏遠山區部落內，居住著許多身心障礙者，他們等不到照護與資源進入，難以走出部落接觸人群。

請繼續往下閱讀...

二手車常拋錨 盼汰舊換新

7年多前，白永恩神父基金會開始在南迴四鄉的服務工作。從一個人、一台車開始，穿梭在崎嶇山路，為最偏遠的人家載來最溫暖的關懷與陪伴。時至今日，每天出動的服務車輛已達6台，每天行駛共計約335公里，相當於台北到高雄的距離，總計幫助南迴4鄉20多個村落、上百個障礙者家庭。

基金會表示，重點服務仰賴的訪視服務車，當年即是超過10年的二手車，連同接送身障者的復康車，早已無法正常使用，常在山路拋錨，盼透過大眾的支持，添購1台訪視服務車與符合標準輪椅載運規格的復康車，盡力不讓服務停擺、避免上百身障者家庭錯失改變生命的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法