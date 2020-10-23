寄養機構兒少 54%罹精神疾患／較全國盛行率多22％ 林口長庚呼籲定期評估心智發展

兒少進入寄養系統時，應進行全面性的心理健康篩檢，早期介入治療可幫助他們得到適切的身心照顧。 （示意圖，長庚醫院提供）

2020/10/23 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕12歲的小妮（化名）從小失去父親，媽媽的男友長期對她性虐待，並威脅必須守著這個「秘密」，幸好事後被發現，小妮也被送往寄養機構，卻長年被慘痛經歷纏身。

林口長庚醫院研究發現，高達5成的寄養機構兒少有終身精神疾患，最常見的是行為規範障礙症，其次是注意力不足、過動症和對立反抗行為疾患。研究建議，個案在進入寄養機構時，應進行心智科評估與定期追蹤。

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少女遭性虐 惡夢纏身數年

長庚醫院兒少保護中心長期關注受虐兒，類似小妮的狀況不少見。院方指出，上夜班的媽媽回家發現小妮下體流血，送她就醫後才揭露這起不幸事件。小妮被緊急安置在寄養機構，開始新的學校、新的人際關係，但長期的性侵惡夢仍在小妮生命中持續好幾年。

專注力下降 衝動、易怒

林口長庚醫院針對2011年到2014年間97名兒少身心調查結果研究，其中76名是經社會局安置的個案，21名來自高關懷處遇機構或司法安置的青少年。

長庚醫院兒保中心暨兒童心智科醫師梁歆宜研究團隊發現，寄養機構中的兒少精神疾患終身盛行率為54.6%，較台灣兒少精神疾患盛行率（32.3%）多22％；最常見的是行為規範障礙症（22.7%）、注意力不足／過動症（15.5%），和對立反抗行為疾患（13.4%）。其他還包括憂鬱症（11.3%）及創傷後壓力症（4.1%）等。

梁歆宜指出，在兒童時期、尤其是幼年時期有遭受虐待經驗，不僅對個案精神心理層面有影響，也會長期影響身體，包括生長發育與生理變化、引起長期發炎反應、破壞壓力荷爾蒙系統的調節。

她表示，受虐經驗對孩子身心發展的影響也包括大腦的學習功能，在大腦神經系統的生化機制作用下，腦部杏仁核的恐懼反應被過度喚起，負責理性分析的前額葉皮質功能被抑制，使得兒童青少年專注力下降，自我控制能力降低，變得衝動、易怒或是躁動不安。

幼時受虐 身心均受影響

梁歆宜說，這項研究結果支持個案在進入寄養機構時，進行心智科評估與定期追蹤的重要性，且需要跨團隊的整合介入，才能幫助這些兒少得到適切的身心照顧，論文已發表於2020年3月的《台灣精神醫學期刊》

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