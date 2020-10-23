我經濟泡泡有譜 做最後確認

日本計畫開放72小時超短期商務人士入境，無須14天隔離，當中包括台灣、中國、韓國。圖為東京羽田國際機場。（中央社）

2020/10/23 05:30

日擬開放3天商務入境免居檢…

〔記者吳亮儀、楊媛婷／綜合報導〕日本媒體報導，日本政府有意在下月開放包括台灣等卅個國家「商務客」入境七十二小時免居家檢疫；中央流行疫情指揮中心表示，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，目前正和經濟部做「經濟泡泡」規劃的最後確認。

指揮中心昨天說明新增四例武漢肺炎境外移入病例。媒體問及，日本提出開放三天短期的商務客免居家檢疫，我國是否跟進？發言人莊人祥表示，這是日本單方面規劃，就算開放台灣商務客過去免檢疫、回國後仍得居家檢疫十四天。

請繼續往下閱讀...

指揮中心︰從日返台後仍要居檢14天

莊人祥說，日本的商務客模式有一點像我國的「外交泡泡」模式，例如不能旅遊、不能搭乘大眾運輸等措施，但我國外交泡泡的規範更嚴格。至於之前曾研擬的「經濟泡泡」，詳細作法仍最後確認中。

數學模型驗證 防疫成功4關鍵

台灣從疫情爆發以來，迄今民眾仍能維持正常的生活，國衛院透過實證與數學模型驗證台灣的防疫成效，發現良好的邊境管控、詳盡的疫調、確實的隔離與檢疫、民眾遵循防疫措施，是台灣防疫成功的關鍵四大因素。

在國衛院副研究員郭書辰、鄒小蕙的數學模型中，發現若將境外移入病例由四十人減少到五人，防疫效果增加二．七倍；疫調周全度若是一個病例可以找到九十個接觸者，相較一個病例僅能找到四十個接觸者來說，防疫效果增加七倍；民眾遵循防疫措施將R0（基本傳染數）從二．五降到一．五，增加一．九倍的防疫效果，並明顯降低流感、腸病毒等流行病傳染率，像是流感病例減少七十三％、腸病毒病例減少九十％。

郭書辰指出，若是幾乎不採取防疫措施、相較採取最佳防疫措施，防疫效果相差五百倍，該研究成果已於今年八、九月分別發表在國際期刊。

郭書辰也提醒，由於台灣防疫優越，民眾有些鬆懈，台北民眾平常因為要搭乘捷運等，都會配戴口罩，但中南部民眾戴口罩比率偏低。

國衛院院長梁賡義表示，透過模型來證明防疫措施的成效，希望能分享哪些措施可能影響防疫；對於引起討論的藝文泡泡、外交泡泡甚至經濟泡泡，梁賡義表示，該數學模型沒有納入經濟、GDP等因素，透過該模型，或許未來可以給政府政策開放上的建議。

國衛院用數學模型來驗證台灣的防疫成效，透過數學驗證台灣防疫成功的關鍵。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法