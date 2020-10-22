千人以下遶境須輔導 新北11月起試辦

新北市將從11月起試辦1千人以下的遶境輔導，宗教團體或寺廟必須在遶境前15天送件申請，圖為金包里慈護宮媽祖遶境活動。（資料照，記者俞肇福攝）

2020/10/22 05:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市幅員遼闊、宮廟近1千間，市府民政局統計，平均每年約有830場大小不一的神明遶境活動，目前只規範1千人以上的遶境須事先申請，占比僅約1成，1千人以下的遶境占了9成卻無法可管；民政局昨天表示，將從11月起試辦1千人以下的遶境輔導，宗教團體或寺廟必須在遶境前15天送件申請，確保活動安全和秩序。

千人以下遶境活動 占了9成

民政局長柯慶忠昨天在市政會議專題報告指出，將啟動「民俗遶境作業計畫」，輔導宗教團體或寺廟遶境時，依循法規及行政指導，以去年為例，約輔導817案，參與遶境的信徒達40萬人次。

請繼續往下閱讀...

提報審查 公所協助輔導主辦單位

他表示，「民俗遶境作業計畫」提報給當地的區公所審查，公所在活動之前協助輔導主辦單位，自主檢核活動配置、遶境路線、陣頭及爆竹煙火施放等，活動期間結合警政、消防、環保等單位，確保道路封閉申請、爆竹煙火安全、空污、噪音管制、回收物的收集及垃圾清運都能落實。

千人以上遶境 有自治條例約束

民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，1千人以上的大型遶境活動，目前已受「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」約束，最高可罰10萬元。

賴小萍說，1千人以下的遶境則沒有規範，未來會輔導各宗教團體或宮廟事先提出申請計畫。

若違反環保等 回歸主管機關開罰

民政局指出，「民俗遶境作業計畫」是輔導性質，目前尚未研訂罰則，但主辦單位若在遶境的過程中違反環保或消防、交通安全等法規，仍回歸主管機關開罰。

每年約協助10間寺廟合法化

民政局並說，新北市的寺廟約959間，其中合法登記只有229間、未合法的有730間，「不合法的比合法的更多」，已透過宗教智庫平台及宗教行動服務輔導合法化，平均每年約協助10間寺廟合法化。

市長侯友宜表示，應盡力協助寺廟合法化，他要求區公所密切關注轄內是否有新的寺廟違建，如果蓋起來，再拆除就不容易了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法