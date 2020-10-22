自由日日Shoot》台鐵瞞44公分裂縫 3列車驚險過斷軌

國家運輸安全委員會調查，台鐵針對5月台中成功站斷軌事件，回報軌道裂縫3到4公分，實際調查裂縫卻高達44公分，認定應屬重大鐵道事故。圖中人物與新聞無關。 （資料照，記者廖耀東攝）

2020/10/22 05:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕普悠瑪事故昨屆滿二週年，不料台鐵竟未記取教訓，又爆出知情未補的斷軌事件！

3月發現斷裂3到4公分 僅修補未換新

台鐵台中成功站今年三月發現內軌出現斷裂卻未更換新軌，五月十九日一區間車通過裂軌路段發生巨大撞擊聲後通報，竟又未即時通知調度員，讓後面兩班莒光號及普悠瑪列車高速通過，幸好未釀意外事故。國家運輸安全委員會介入調查更發現，台鐵針對五月事件回報軌道裂縫三到四公分，實際調查裂縫卻是四十四公分，認定本案應屬重大鐵道事故。

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交通部長林佳龍直到本週一聽取台鐵安全報告時才獲知此事，一怒之下要求台鐵提高懲處層級，包含局長張政源在內都需一併納入檢討名單。林佳龍警告，台鐵若不記取教訓、痛定思痛，將難重建民眾信任。

5月司機通報撞擊異音 裂縫已達44公分

五月十九日台鐵第三二一八次北上區間車，行經台中成功站到大肚溪南號誌站之間的西正線二○四公里又二九五公尺路段時，司機員聽到重大撞擊異音；事後成功站派員路線巡視，確認是西正線內軌斷裂。

運安會主委楊宏智昨在立院面對立委質詢時坦言，運安會在五月十九日接獲事故通報後，台鐵起初告知內軌僅斷裂三到四公分，「這其實已經很嚴重了」，但派出調查人員視察，發現軌道斷裂竟達四十四公分，「這更是驚嚇到我們」，斷軌存在潛在風險，而且風險很高。運安會因此認定本案屬重大鐵道事故，並依法展開調查，預計十一月提出初步調查事實報告。

運安會調查還發現，台鐵早在三月三日就發現該路段內軌出現裂痕，依照SOP在當天就應該換新鋼軌，但台鐵並未及時更換，導致兩個月後內軌斷裂長達四十四公分。台鐵直到六月才完成換軌。

調查指出，五月台鐵區間車在行經裂軌路段發現撞擊異音，司機員通報台中工務段疑有斷軌，但工務段並未告知列車調度員，後續有兩班莒光號及普悠瑪列車高速通過；後來調度員透過無線電得知有維修人員前往維修，才知道斷軌情況，並立即封閉該線。

林佳龍震怒 點名台鐵局長納入檢討名單

台鐵說明，當初三月台中工務段在成功站南邊發現鋼軌裂縫，隨即以魚尾鈑加固，並以人工砸道加強路基穩固，但確實未在當日夜間路線封鎖後立即完成抽換鋼軌，造成該處鋼軌裂縫持續受列車重複衝擊，導致兩個月後內軌斷裂長達四十四公分。斷軌事件將在兩週內提出檢討報告，報告出爐一週後提懲處名單。

交通部表示，台鐵五一九斷軌事件涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等諸多疏失，已要求台鐵成立檢討專案，全面檢視鋼軌檢修及通報機制，並落實人員訓練。

台鐵內軌斷裂長達44公分。（運安會提供）

台鐵台中成功站斷軌事件

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