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    竹山7號道闢建爭議 公所：將分段施工

    因拆屋引發爭議，百名自救會成員到竹山鎮公所前抗議。（記者劉濱銓攝）

    因拆屋引發爭議，百名自救會成員到竹山鎮公所前抗議。（記者劉濱銓攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮7號計畫道路新建案，早在20年前就完成土地徵收與補償，但道路規劃至今，卻因路線、補償爭議，工程延宕近40年，反對闢建民眾也組成「7號計畫道路自救會」，昨號召百人前往竹山鎮公所前抗議，要求廢除徵收，並外移路線，避免百間老屋面臨拆除命運，惟公所回應，該案徵收補償已完成，將分段施工，從爭議最小的路段開始，降低拆屋衝擊。

    自救會：路線外移 就不用拆屋

    自救會長廖秀仁表示，當初公所規劃該道路，是考量市區交通不便，但隨著時空轉換，現在聯外道路已相當便捷，原規劃須拆屋闢路的路線，一旁已是寬闊堤防道路，公所應可放棄40年前的舊路線，透過路線外移，變更改闢堤防道路為新路線，就不用拆屋。

    至於土地已完成徵收、補償部分，目前大部分的地主願繳回補償金，公所若能再爭取到少數不願變更路線的地主同意，並給予補償，就能採用新路線。

    公所：外移路線緊鄰河川有風險

    竹山鎮公所回應，該計畫道路早已完成徵收補償，公所會依法辦理，由於也有民眾當初在蓋房子時，就依照計畫道路的路線興建，若此時廢除徵收，等同失信於民，將對民眾造成財產損失，對於配合法令的民眾也不公平。

    針對道路開闢受阻，將會從爭議最小的路段開始，即依照舊路開闢，但第一階段只進行竹山市區的橫街至下橫街、員林客運後方約225公尺的路段，透過新闢的一小段7號道路，溝通市區的橫街與下橫街，確保街廓完整與通行順暢，後續涉及更多住戶或拆屋的路段，再一步步溝通進行。

    公所也說，由於外移的新路線緊鄰河川，無法擔保相關風險。繳回補償費與未面臨建築線部分，目前皆無法達成百分百地主同意，針對民眾訴求，確實有窒礙難行之處。

    竹山7號計畫道路新建爭議，其中堤防道路為新路線（紅色），有房屋處為舊路線（藍色）。（記者劉濱銓翻攝）

    竹山7號計畫道路新建爭議，其中堤防道路為新路線（紅色），有房屋處為舊路線（藍色）。（記者劉濱銓翻攝）

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