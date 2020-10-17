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    首頁　>　生活

    防疫情捲土重來 陳時中：下月啟動「秋冬專案」

    指揮中心專家小組委員李秉穎說，瑞德西韋對照臨床試驗是有效的，只是「越早治療越好」（指揮中心提供）

    指揮中心專家小組委員李秉穎說，瑞德西韋對照臨床試驗是有效的，只是「越早治療越好」（指揮中心提供）

    2020/10/17 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕時節逐漸邁入秋冬，許多學者專家擔憂武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情捲土重來；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，下月中旬將啟動「秋冬專案」，可能嚴管或緊縮入境，或是加強國內的「新生活運動」力道。

    邊境管制 可能加嚴或緊縮

    陳時中說，因應秋冬之際可能會有另一波疫情，下月中旬會啟動「秋冬專案」，包括緊縮或嚴管入境，不管是全面性或特定國家都有可能，要觀察整個世界的疫情變化，針對問題來解決問題。

    國內強化新生活運動

    陳時中說，邊境管制加強是方向，國內部分可能會加強「防疫新生活」的強度，不管是活動的人數限制或其他限制，會看屆時整個社區的狀況，來決定強度，以及要怎麼做才能對民眾生活干擾最小。

    歐洲單日確診超越美

    根據外電報導，歐洲單日確診超越美國，德國、義大利、波蘭及克羅埃西亞等國新增染疫數創新高，不過歐洲再祭全國性封城的可能性不大，入冬後的防疫面臨挑戰。

    WHO認瑞德西韋療效很小

    世界衛生組織（WHO）日前警告，若武漢肺炎第二波疫情再來，死亡數字或比第一波更嚴重。而治療武漢肺炎的藥物瑞德西韋（上圖，路透檔案照），對住院患者的死亡率影響「很小」或「沒影響」。指揮中心專家小組委員、感染科醫師李秉穎說，若用在已經上葉克膜、生命垂危的病患，的確效果不大。對抗傳染病重要的是疫苗，而非藥物。

    李秉穎昨天表示，若是將瑞德西韋用在生命垂危的病患，的確沒啥效果，但對於輕症、或只用簡單氧氣治療的病患，看起來是有改善的。

    專家︰用在輕症有改善

    李秉穎說，瑞德西韋對照臨床試驗是有效的，只是「越早治療越好」，若病程已經進展到呼吸衰竭、使用呼吸器的病患，當然數字上看起來「會有點失望」。

    李秉穎舉例，對付流感的藥物「克流感」用於流感重症患者的治療效果，死亡率大約僅降低5％，不指望瑞德西韋就可拯救生命。他強調，對抗傳染病最重要的還是疫苗。

    陳時中說，因應秋冬之際可能會有另一波疫情，下月中旬會啟動「秋冬專案」（指揮中心提供）

    陳時中說，因應秋冬之際可能會有另一波疫情，下月中旬會啟動「秋冬專案」（指揮中心提供）

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