《嘉義》故宮創客魔幻列車 駛抵嘉縣校園

嘉義縣六腳鄉六嘉國中學生製作國寶羊尊迴力車。（記者林宜樟翻攝）

2020/10/16 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院推動故宮文物結合108課綱STEAM教育新素養及創客科技，將古代文物變身為現代用具，設計「故宮創客魔幻列車」課程，這兩天先後造訪嘉義縣六腳鄉六嘉國中、新港鄉安和國小，11月2日將到梅山鄉太平國小，以各種文物設計教案，讓偏鄉孩子從「動手做」學習體驗國寶奧秘。

以文物設計教案 教孩子動手做

前天六嘉國中學生課程學習以文物「元至明錯金銀帶輪羊尊」為範本，設計出國寶羊尊迴力車；安和國小學生昨天以「清郎世寧畫愛烏罕四駿卷」設計出國寶音樂旋轉四駿的3D紙模型。

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課程中還透過瞭解歷代大量珍貴文獻，結合紅外線知識，製作善本古籍智慧遙控情境燈；也以「春秋—青銅樂器子酥鐘」為範例，認識青銅器的紋飾美學，結合藍芽功能製成的子酥鐘藍芽喇叭，藉此深化學生對故宮器物、書籍等文物的認識，學習知識整合及運用科技能力。

故宮表示，故宮創客魔幻列車以跨領域、創客精神及結合STEAM概念，連結文物歷史及型態，設計多樣化的教材與教案，例如用AI影像辨識結合程式設計，轉化為文物教學機器人；用micro:bit微電腦晶片結合程式邏輯，將文物智慧應用在解決生活問題；結合雷射切割及3D列印技術，搭配Scratch程式設計文物遊戲、VR虛擬實境悠遊博物館等課程。

故宮創客魔幻列車課程自2018年啟航，預計今年底服務150所國中小，團隊前往各縣市偏鄉城鎮、非山非市的國中小，讓少有機會接觸故宮文物的學生，深入淺出體驗美學教育，認識文物藝術的創新與魅力；明、後年課程將融入AI人工智慧領域，每年提供80所學校名額申請辦理。

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