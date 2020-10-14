阿里山林鐵祝山站改建「告別專車」最後巡禮

祝山車站改建前夕，林鐵加開百年蒸汽火車SL-31末班車載遊客來為老車站送行。（記者蔡宗勳攝）

2020/10/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕啟用34年的阿里山林業鐵路祝山車站將拆除改建，新祝山車站工程今天動工，工期17個月；林鐵及文資處昨舉辦「再建祝山」紀念活動，安排百年蒸汽火車SL-31加開告別專車，許多遊客專程上山到祝山站「最後的月台」巡禮，搭乘改建前末班列車目送祝山站，離情依依。

祝山車站 全台鐵路最高點

祝山車站位於阿里山國家森林遊樂區內，海拔2451公尺，為全台鐵路最高點，也是國人自建的首條登山鐵路，1986年完工行駛以來，服務載運逾1500萬名旅客，林鐵處為提升祝山線營運品質進行改建工程，昨天在上午11點46分開出SL-31附掛車廂的最後一班列車。

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昨上午11點46分 開最後一班列車

林鐵處長黃妙修昨主持紀念活動，鄒族長老高德生、特富野部落頭目汪義福到場祝福，祝山站前站長曾德宏、吳楨哲，以及前司機員陳河銘、前嘉義林管處鐵路課股長許清溪等人回到車站談車站過往歷史；吳楨哲說，曾有位遊客搭火車看日出，竟將內有200多萬元現金的皮箱遺忘在車上，讓他印象深刻。

黃妙修表示，新車站保留弧型月台特色，站體為鋼構，內外部採用紅檜、柳杉及相思木等國產木材，並增設無障礙電梯；雲浪造型屋頂以雲霧繚繞山巒為設計發想，利用車站自然地形坡度，從屋頂、月台、前廳一直延伸至觀日涼亭，仿若雲海瀰漫山谷，另為增加採光，屋頂設計錯位交叉，讓陽光自然穿透，灑落整個車站。

改建期間 觀日列車改停對高岳站

祝山站改建期間，祝山線觀日列車終點站改為對高岳站，遊客可於對高岳觀景台觀賞日出，或步行15分鐘至祝山或25分鐘到小笠原山觀景台賞日出，除祝山線，遊樂區內還有神木線、沼平線可供搭乘。

祝山站改建前最後的月台巡禮。（記者蔡宗勳攝）

新祝山站站體以雲霧繚繞山巒之意象為設計發想，圖為模擬圖。（記者蔡宗勳攝）

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