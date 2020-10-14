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    中博高架橋 最快明年1月拆除

    中博高架橋拆除作業最快明年1月才能啟動。（資料照）

    中博高架橋拆除作業最快明年1月才能啟動。（資料照）

    2020/10/14 05:30

    記者葛祐豪、黃良傑／專題報導

    高雄鐵路地下化後，陸橋、地下道失去原有功能，市府規劃逐一拆除，韓市府任內已拆除6座陸橋、填平2座地下道。尚未拆除的4座橋樑中，除了翠華橋確定不拆外，九如橋也傾向不拆，正在交通評估中；眾所矚目的的中博高架橋，最快明年1月才能同步拆除作業，民族陸橋機車道，最遲下個月施工。

    工務局原規劃拆除的10座陸橋、2座地下道，分別是維新陸橋、鳳山青年鋼便橋、自強陸橋、大順陸橋、民族陸橋、中博高架橋、自立陸橋、中華地下道、九如橋、青海陸橋、翠華陸橋、左營地下道。

    九如橋目前堪用 傾向不拆

    4座尚未拆除的橋樑中，以九如橋的情況較特殊，既跨鐵路也跨愛河，拆除後必須另建一座跨愛河的新橋，但工務局檢測九如橋目前堪用，並非危橋，因此傾向不拆，暫由交通局評估原橋與新橋，何者對交通紓解較有幫助後，再做決定。

    民族陸橋機車道 最遲下月施工

    至於民族陸橋，交通局評估交通流量太大，將保留汽車通行的主橋，僅拆除兩側機車道，因橋樑底部有台電高壓管線，須等台電遷移，最遲下個月開始施工，副市長林欽榮希望能在明年元旦前完工。

    衝擊最大的是中博高架橋拆除工程，由於該橋是銜接高雄市南北動向中山路、博愛路的高架橋，要等火車站旁的站西路，於明年1月完工通車後，才能同步啟動拆除作業，但屆時可預見將衝擊高雄火車站周圍的交通。

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