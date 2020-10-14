最後2戶拆了 南鐵9年抗爭落幕

最後一戶東區陳致曉住宅拆除前，陳家兩老向住了半世紀的老家告別。 （記者劉婉君攝）

2020/10/14 05:30

黃偉哲感謝拆遷戶犧牲 地下化預計2026年完工

〔記者劉婉君、萬于甄／台南報導〕歷經約九年的抗爭，台南鐵路地下化工程昨天凌晨執行最後兩家北區黃春香、東區陳致曉住宅強制拆除作業，完成沿線三四○戶拆遷戶的點交。交通部鐵道局表示，目前工程進度已落後約十五％，後續將積極趕工，預計二○二六年完工。

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台南市長黃偉哲除了感謝拆遷戶的犧牲，也感謝市民的耐心，未來對於重大公共工程用地的取得，一定會花更多時間去和市民溝通。

南鐵地下化計畫於二○○九年九月經行政院核定，仁德段於二○一六年十月開拆，二○一九年五月展開全線強制拆除作業，因部分拆遷戶反對而暫緩，最後二家拆遷戶原訂今年七月強制拆除，因住戶抗爭再緩拆兩個月。昨天凌晨三時，鐵道局中部工程處聯合警消執行強制拆除作業，現場聲援民眾多次與警方爆發推擠衝突。

清晨近六時，鐵道局會同警力將一群聲援者強拉出黃家屋外，並宣告拆除通知，約上午十一時，半拆戶黃家拆除進度告一段落，破壞側方牆面、部分鐵窗、門窗等，預計二到三天拆除完畢。

陳家兩老向半世紀的家告別

反南鐵東移自救會長陳致曉家也在清晨四時許陸續有警消部署，清晨六時許拆除陳家後面的圍牆及遮雨棚，因陳致曉的高齡父母表示已自行僱請搬家公司，待下午二時四十六分左右搬家作業完成，陳家兩老與女兒、政治大學教授徐世榮等人向住了半世紀的老家鞠躬告別後離開。鐵道局隨即接管建築物，並出動怪手拆除後方圍牆及北側牆壁等路權範圍內建物。

鐵道局表示，南鐵地下化計畫已延宕十多年，施工進度也嚴重落後達近二年，考量已無法取得共識，於九月二度依法發出正式通知，請陳、黃二家於九月二十三日前完成搬遷及點交，但因二家堅持不配合，昨天強制拆除。

鐵道局指出，南鐵地下化是行政院前瞻計畫中極為重要的交通建設，後續將積極趕工，早日達成鐵路地下化通車的目標。

台南市區鐵路地下化工程示意圖

南鐵地下化工程昨完成沿線340拆遷戶的點交。（記者劉婉君攝）

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