台灣設計展掀風潮 賴清德讚翻轉城市典範

副總統賴清德在市長林智堅解說下，走逛新竹公園與動物園。（新竹市政府提供）

2020/10/12 05:30

11天湧280萬人 創竹市39年活動紀錄

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2020台灣設計展「Check in新竹—人來風」昨天閉幕，新竹市政府統計11天來參訪超過280萬人次，創下新竹市39年來活動人次紀錄，副總統賴清德昨參訪設計展「城市終端機」並參加閉幕式，看完展覽意猶未盡，還跟著人潮走逛新竹公園。

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賴指設計展成功有3點

賴清德昨見到滿滿人潮，他更仿照場館內的網美，在拍攝熱點電波隧道、投影白紗區拍照，他盛讚是「台灣有史以來最棒設計展」，短短幾天就掀起風潮，他的老師、朋友都力勸他趕快來看展，他觀察設計展成功有3點，首先整座城市都是展場、其次透過設計導入城市治理與科技導入設計，讓新竹看見未來，最後則是利用設計與文創帶動地方產業，讓年輕人返鄉創業再創新地方。「林智堅率領團隊是最棒團隊」，過去屏東以「我屏東我驕傲」，往後新竹人可以說「新竹人來風」，意境都相同，以自身家鄉為榮。

賴︰新竹人光榮感提升

體驗好玩又好拍的設計展後，賴清德也參訪新竹公園，園內保留許多老樹，走在小路上舒適，並欣賞園內許多保留的歷史建物與老建築，包括玻璃工藝館、昆蟲館等。

單日最高破70萬人次

林智堅致詞時表示，2020台灣設計展是新竹市自1982年升格以後，最受矚目、創下人次最高峰的活動， 11天參訪人次超過280萬，依據中華電信即時人潮平台估算，單日人次更曾突破70萬，打破新竹市活動紀錄。他要感謝幕後團隊，包含設計師、市府團隊、志工團等，每人都扮演不可或缺角色，才使台灣設計展順利進行。

林智堅歸功幕後團隊

林智堅說，這幾年將設計力導入公共建設，翻轉新竹市，藉由設計展翻轉民眾對新竹刻板印象，讓新竹人走路有風，越來越有光榮感與認同感，此次台灣設計展不分藍綠都來參訪，希望未來大家同心協力，將設計力融入城市建設，讓台灣更好。他更感謝所有幕後團隊努力，設計展功勞都歸功於他們。

賴清德表示，他很開心成為參訪總人次280萬一份子，設計展是新竹市建城300年以來最成功活動，藉由裝置藝術、表演藝術、市集串聯兩公里展區，設計師運用各種設計，結合市民生活空間、歷史意義，「新竹絕對是典範！」

副總統賴清德（右四）昨天由新竹市長林智堅（右三）等人陪同，參訪台灣設計展「城市終端機」。（新竹市政府提供）

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