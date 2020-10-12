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    斥資近億 新北瑞芳圖書館啟用

    侯友宜強調新的圖書館帶領民眾了解過往的生活歷史，連結在地情感與認同。（記者俞肇福攝）

    侯友宜強調新的圖書館帶領民眾了解過往的生活歷史，連結在地情感與認同。（記者俞肇福攝）

    2020/10/12 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市立圖書館瑞芳分館斥資9500萬元、歷經1年5個月的易地新建，昨天由市長侯友宜主持啟用典禮，他表示，新館特色是服務空間分齡化、學習空間多元化、館內藏書在地化，瑞芳圖書館舊址未來將與周邊整合，初步規劃作公園使用。

    地方文化特色活動接力登場

    瑞芳圖書分館規劃連結在地文化的活動，昨天起舉行為期1週的「礦坑書庫尋寶趣」，10月15日、10月29日有「老礦工真人圖書館」活動，10月16日是青少年、樂齡的手作藝術體驗營；10月23日有「詩」讀瑞芳詩詞創作體驗、11月3日瑞芳老街在地走讀、即日起至12月30日舉辦在地文化及礦業特展，並有開幕限定閱讀禮，申辦閱讀證或借書集點即可免費兌換風車與天燈手作藝術品。

    侯友宜︰打造在地知識專區

    侯友宜表示，舊的瑞芳圖書分館屋齡已46年，有漏水、耐震力不足等問題，空間及設備也不敷使用，瑞芳有獨特的礦業歷史文化，新的分館設置「在地知識專區」，帶領民眾了解過往的生活歷史，連結在地情感與認同，也是地方民眾活動、交流的休憩場所。

    侯友宜說，瑞芳分館的外觀是金黃點綴的礦坑造型，內部也打造有黃金瀑布意象的天花板及礦工造型燈飾，將硬體建築結合瑞芳當地特有的自然景觀及礦業文化，帶民眾走入山城的礦業歷史風華。

    閱覽室從89席位增至130席

    市立圖書館館長王錦華指出，新的瑞芳分館1樓挑高6米5規劃晴雨廣場，供民眾遊憩使用，2、3樓是閱讀空間，圖書館面積增加到310坪（舊館只有199坪），閱覽室席位也從89席增加到130席；新館藏書約3萬冊，童書3500冊，報紙、期刊41種，服務時間是週日、週一的上午8點半到下午5點，週二到週六是上午8點半到晚上9點，詳情請到新北市立圖書館網站查詢，電洽2497-2980。

    市議員林裔綺也參加啟用典禮，她肯定新館1樓採挑高的半開放空間，提供民眾休憩、聚會並兼具遮陽蔽雨功能，舊的瑞芳圖書館原址將興建以「書」為主題的特色公園，還有小朋友喜愛的溜滑梯等。

    王錦華表示，昨啟用的瑞芳分館是新北市升格改制後的第19座新建或改建的圖書館，林口區李科永圖書館預計明年底啟用，市府未來計畫在三重區繼續興建新的圖書館。

    新北市立圖書館瑞芳分館昨天啟用，一旁的民宅也在市府經費支援下油漆彩繪，整個看起來十分漂亮亮眼。（記者俞肇福攝）

    新北市立圖書館瑞芳分館昨天啟用，一旁的民宅也在市府經費支援下油漆彩繪，整個看起來十分漂亮亮眼。（記者俞肇福攝）

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