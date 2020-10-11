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    首頁　>　生活

    南投茶博千人茶會 小朋友執壺架勢十足

    就讀小五的蔡小妹學習茶道5年，今年首度參加「千人茶會」活動。（記者佟振國攝）

    就讀小五的蔡小妹學習茶道5年，今年首度參加「千人茶會」活動。（記者佟振國攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕2020南投世界茶業博覽會昨天下午於南投市中興新村大操場舉行「千人茶會」，現場茶香四溢，縣長林明溱、農糧署長胡忠一、彰化縣長王惠美與3000多位愛茶民眾席地而坐，共同品嘗好茶滋味。另外，每天上、下午各限量發售3000個、每個10元銅板價、印有書畫大師李轂摩題字「拾憶茶香」茶博主題的紀念茶杯，民眾排隊熱烈搶購，隊伍綿延近300公尺，成為茶博會最熱賣商品。

    銅板價紀念茶杯 民眾排隊搶購

    邁入第11年的南投世界茶業博覽會於10月9日至18日在南投市中興新村舉辦，由於適逢國慶日3天連假，吸引許多外地民眾前來「找茶」，昨天下午4時舉辦的茶博大型指標活動之一「千人茶會」，現場規劃360個茶席，先前開放報名即告秒殺，除了中部地區，還有遠從台北、高雄甚至台東等地的愛茶同好均前來共襄盛舉。

    小五女童 4、5歲小兄弟泡好茶

    家住台中就讀小五的蔡小妹學習茶道已有5年時間，首度與家人報名參加「千人茶會」，從茶席佈置、茶具準備都不假手他人，還準備東方美人茶、烏龍茶等不同茶品招待來自各地的茶友；也有年僅5歲、4歲的黃姓小兄弟共同掌席執壺泡茶，架勢十足，現場茶香四溢，伴隨音樂演奏與合唱歌曲，氣氛熱絡。

    縣府統計活動舉辦2天累計已破10萬人次，後續還有8天展期，可為茶農帶來不錯商機，縣長林明溱也詢問現場民眾「錢花完了嗎？如果沒有，要趕快加把勁！」鼓勵大家要多買南投的好茶。

    年僅5歲、4歲的黃姓小兄弟昨也設置茶席執壺泡茶招待大家。（記者佟振國攝）

    年僅5歲、4歲的黃姓小兄弟昨也設置茶席執壺泡茶招待大家。（記者佟振國攝）

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