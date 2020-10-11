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    181個嗡嗡包登記未領 柯︰民眾要習慣E化

    住在北市木柵地區的鄭先生，第一個拿到嗡嗡包直呼很開心、設計好看。（記者蔡亞樺攝）

    住在北市木柵地區的鄭先生，第一個拿到嗡嗡包直呼很開心、設計好看。（記者蔡亞樺攝）

    2020/10/11 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，北市民政局每年在國慶日發放嗡嗡包，今年邁入第6年，因武漢肺炎疫情影響，首採「線上登記、現場領包」，昨日未見搶包人潮，但民眾漏夜等天亮就來領包，有人趕在最後一刻才來領包；民政局統計有181個登記未領取的嗡嗡包，將運用在市府活動或政策推廣。

    第6代嗡嗡包總數3450個，10月7日開放敬老450個名額，5分鐘就搶完，8日開放一般民眾上網登記，半小時內搶光3000份。昨日統一讓民眾到市民廣場領取，昨早7時不到就有民眾報到，經過市府人員查驗身分證明後，逐一進入領取處排隊拿嗡嗡包，但有民眾沒先上網登記，直接跑到廣場排隊。

    第一個領到嗡嗡包的鄭先生說，他怕搭公車6時首班車來不及，前一天深夜12時搭捷運到市府附近，等到早上再來領，這是拿到的第3個嗡嗡包，設計滿好看的，不過上網登記時網路卡卡，操作15分鐘才登記到，有點久。

    坐著輪椅的鄭林阿嬤昨在孫子陪同下，前往廣場領包，孫子說，以前都要凌晨徹夜排隊來拿包，今年改成上網登記比較好，不用熬夜。昨甫完成結婚登記的新郎，在領取時限10時前的最後5分鐘，衝到現場順利領包，全體市府人員拍手道賀。

    柯文哲昨受訪時表示，今年疫情關係，不敢讓民眾群聚，因此採網路登記、分散人群，E化也是市府政策，像是以前排停車場月票，民眾拿躺椅去躺2天，今年也改成線上抽籤。

    柯文哲說，嗡嗡包免費又上網登記，所以一下就搶光，未來民眾習慣E化就知道免排隊要上網登記。民政局表示，昨日發放秩序較往年來得好、滿順利的，明年是否續採線上登記會再評估。

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