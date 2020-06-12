武肺疫情紓困沒過 公文指小吃店月收260萬

2020-06-12 05:30:00

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕為減緩疫情衝擊民生經濟，政府祭出紓困措施，但臉書社團「竹山朋友聊天室」，卻有女網友貼文稱，小吃店申請紓困沒過，竟因月收入高達二百六十萬元，反問有這樣的收入，還需要申請嗎？並附上竹山鎮公所發的公文，引發網友熱議。

竹山公所解釋是申請人存款較多

竹山鎮公所解釋，公文所述都引自紓困查詢系統，至於月收入高達二百六十萬餘元，指的是包括收入、存款、利息總額，並且是一整年的統計，並非「月收入」，由於申請人存款可能較多，不符合每人每月最低生活費的二倍「二萬四七七六元」，才會申請未過。

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因不便揭露太多個資 引發誤會

出現這樣的誤會，係公所人員在輸入公文時，引用紓困查詢系統資料，該系統會比對申請人財稅資料，確認資格，但為避免揭露太多個資，才不便將存款、利息等資訊全都呈現，不料卻引發爭議。

公所表示，已和家屬聯繫，並盼能向貼文者、當事人解釋，惟最後相關人員未出席，後續會再嘗試聯繫，也希望民眾申請紓困如有意見，可直接向公所詢問，若仍有疑義，則可進一步向縣政府提出申覆，對於相關公文造成的風波，感到抱歉，日後會更注意，以免影響民眾觀感。

僑外生暑假留台 暨大推防疫CPR

此外，國立暨南國際大學現有五百多位僑外生，扣除應屆畢業生仍有三百六十人，暑假將至，考量國外武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，多國邊境管制也未解封，許多人決定留在台灣過暑假，校方特別推出「暑期防疫CPR」計畫，讓留台學生能透過暑修取得學分並兼顧打工，使得學生、家長及師長都能安心的三贏策略。

來自馬來西亞的現任僑生聯誼會長張子韻說，感謝學校提供僑外生安心學習及工讀需求。港澳同學會長簡祥軒也表示，因寒假返港過年，二月初入台時需要十四天居家檢疫，除不想再經歷這段過程，也考量國外疫情狀況，因此大部分港澳同學都選擇暑假留在台灣，學校提出的防疫CPR計畫，完全符合同學的需求。

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