全台最長雙十吊橋破舊 草屯盼中央整修

雙十吊橋周邊環境景觀荒蕪，有待重新整頓與整體規劃。（記者佟振國攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕喜新也盼能念舊！最近號稱全台最長跨距（無橋墩）南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋即將啟用備受關注，但同在縣內的草屯鎮雙十吊橋，仍是全台最長吊橋，卻面臨橋墩掏空、鋼索老舊、周邊環境景觀荒蕪、遊客大量流失窘境，行政院中部辦公室執行長蔡培慧昨天會勘，將透過中央跨部會協助爭取吊橋修繕與整體振興計畫，讓全台最長吊橋風華再現。

橋長達360公尺 1965年興建

草屯鎮台十四線中潭公路旁雙十吊橋，於一九六五年經縣府、公所、農會及地方居民共同募資一百五十萬元，由「台灣吊橋大王」林枝木率領工人建造而成，是一座長三百六十公尺、寬一．八公尺的鐵線吊橋，吊橋有兩座橋墩跨越烏溪，可供人車通行，因銜接雙冬與平林十股兩地而得名，至今已逾半世紀，據調查仍是全台最長吊橋。

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鋼索老舊、橋墩掏空 環境荒蕪

但國道六號通車十年來，中潭公路車流、遊客減少，曾經的地標景點，現在變得冷冷清清，周邊環境荒蕪，加上吊橋鋼索老舊、橋墩掏空，更危及安全，令地方文史工作者憂心這座具有文化歷史意義的吊橋就此凋零。

蔡培慧協調 經費由水資局協助

行政院中辦執行長蔡培慧昨邀水利署中區水資源局長陳弘凷（音同塊）、草屯鎮長簡景賢等人會勘吊橋及周邊環境，簡景賢表示，雙十吊橋橫跨烏溪其中一座橋墩已有掏空與鋼筋裸露情形，鋼索、橋面也有待整修，初估吊橋整建及周邊環境設施再造須三千六百萬元，希望中央全力支援。

建議公所提地方創生計畫

蔡培慧則協調吊橋整修經費由中區水資局協助，也強調雙十吊橋鐵線工法彰顯台灣傳統造橋工藝技術與美學，未來鳥嘴潭人工湖興建完成後，有山、有水還有附近的生態景觀與休閒農場、草屯雙冬客家聚落文化，外加夜間燈光效果，將形成富有文化資產景觀、地方特色、生態旅遊及工藝美學教育的觀光旅遊廊帶，建議公所儘快提出地方創生計畫，將盡力促成國發會、文化部、農委會、客委會跨部會合作，讓雙十吊橋風華再現。

屯鎮跨越烏溪的雙十吊橋全長360公尺，仍是目前全台最長吊橋。（記者佟振國攝）

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