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學童用想像力 東平數學課變有趣

太平東平國小這學期推動「數學想想」課程，校長葉聰信親自上課，小朋友從蛋比大小中開心學數學。（記者陳建志攝）

太平東平國小這學期推動「數學想想」課程，校長葉聰信親自上課，小朋友從蛋比大小中開心學數學。（記者陳建志攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕說到數學，不少小朋友都會皺眉頭，太平區東平國小這學期開始利用「彈性課程」時間，引進「數學想想」繪本教材，讓小朋友以思考、邏輯推理的方式學數學，校長葉聰信還親自上課，小朋友發揮各自想像力，以目測、量杯、氣室大小等方式比較兩顆蛋的大小，學生都笑說：「學數學變有趣。」

東平國小校長葉聰信說，這學期在數學領域，透過與人本基金會合作，引進「數學想想」繪本教材，希望學生可以擺脫過去單向接收的學習模式，透過「多想」、「多問」的方式學數學，一個學期下來，發現小朋友學習態度變踴躍。

葉聰信還親自上課，問小朋友要怎麼比較出兩顆蛋的大小？除小朋友想出從外觀、秤重、直接打破測量等方式，葉聰信還透過教材，讓小朋友從觀察氣室比較大小，還一併介紹蛋的構造，小朋友都爭相舉手上台發表想法。

人本教育基金會人本工作委員張碧華表示，生活和教育不可分，此套教材並非為特殊、資優孩子設計，而是進入孩子的思維，去想像他們會怎麼想？怎麼學？以兩顆蛋比大小來說，會發現有用目測、徒手測量、秤重量等不同方式，因此這套教材主要精神就是以孩子為中心，老師透過理解小孩來教導，讓孩子藉由不同思考進行深度學習。

負責推動此課程的教務主任羅翎尹說，學校將此課程列為特色課程，除數學更有跨領域知識，讓小朋友培養軟實力，發現孩子上此堂課時都特別開心，因成效良好，將逐步擴大到中高年級。

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