彰縣工廠、商業登記 疫情下逆勢成長

彰化縣長王惠美（左）走訪彰化中小企業，肯定他們選擇根留彰化，在疫情期間創造新契機。（記者陳冠備攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）致使全球經濟大停擺，但台灣的防疫工作，將經濟損害降到最低，而在彰化縣部份，今年工廠以及商業登記數量都增加，顯然有「逆勢」成長趨勢。

工廠增205家、商家增1032家

根據彰化縣工策會統計，今年彰化縣的工廠家數新增二○五家，商業登記部分新增一○三二家，其中工廠部分以金屬、機械、食品加工等製造業為主，商業登記以服務業、餐飲業商家為大宗。另外，在田地工廠部份，業者變更特定登記也有增多趨勢。

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金屬、機械、食品加工業為主

真是因禍得福！彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴指出，中美貿易戰開打，台商返台意願陸續增加，但礙於生產設備與訂單，無法立刻遷回台灣，沒想到這次疫情造成全球經濟、工業停頓，歐美等國實施封城、禁足令，導致供給需求停擺，卻給了台商「緩衝期」，陸續搬回台灣設廠，上半年間就新增工廠二○五家，是近幾年同期數目最多一次。

餐飲業需外送 提高商業登記數量

王盟貴說，令人感到有趣的是，疫情間餐飲服務業登記不減反增，認為是疫情間民眾減少出門用餐，進而帶動外送行業，而要委託外送業者，餐飲業者需有商業登記證，提高商業登記申請的數量。

王盟貴表示，目前縣府除了推動中科四期二林園區設立，也積極創造工作機會，目前全縣總共有四萬九千多個工作和職缺，可供民眾選擇；另外，縣府也成立「青年發展暨就業服務」專責單位，整合中央與地方資源，並提供幸福圓夢貸款，第一階段約一千萬元，讓設籍彰化年輕人來申請。

為了讓民眾看見彰化中小企業深耕台灣的努力，王惠美昨日特地走訪三家在地企業，包括生產銷售各式環保紙容器產品為主的文賀公司、開發世界唯一機器人三D果凍雕花機的勵德自動化公司及打造了全台第一台手工按摩椅的台生實業。

建廠至生產 縣府提供一條龍服務

王惠美表示，希望在地產業能夠更加發光發熱，縣府也會提供從建廠、購地、建築到生產等「一條龍」的服務，全力協助。

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