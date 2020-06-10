南投首創認證 原民烤大豬開課

豬隻完成繫綁固定後即可上架升火烘烤。（記者佟振國攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣政府原住民行政局全國首創「原住民烤大豬認證」課程昨於埔里鎮登場，現場邀請信義鄉的烤大豬達人親自示範如何烤出色、香、味俱全的大豬，從豬隻處理、生火上架烘烤到烤肉上桌，全程約四小時，學員用心聽講，更以手機記錄，不錯過任何小細節，後續得通過學、術科考試，才能成為「烤豬職人」。

仁愛鄉學員受訓 達人指導並實作

烤大豬是原鄉部落傳統美食，為保護原鄉產業，避免抄襲跟風，並傳承獨特原住民飲食文化與價值，縣府原民局分別在仁愛、信義鄉首開烤大豬認證課程，也是全國原鄉部落首創。

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考量埔里交通比較方便，「烤豬職人養成班」仁愛鄉民場次昨在埔里開課，由烤豬達人松東隆指導學員烤豬專業知識與實作，重約八十公斤的豬隻經過處理後，以鐵絲繫綁再上架準備烘烤，木材可選用龍眼、青梅、相思木等樹皮少油脂又耐燒的樹種。

接著按木材細粗由下而上排好生火，先將豬皮烤至金黃酥脆，即可進行皮肉分離，再繼續烘烤除掉皮下脂肪，至肉熟透即可陸續切片，現場香氣四溢。

要選擇健康豬隻 忌抽菸、嚼檳榔

松東隆強調，烤大豬除了技巧，必須選擇合格且健康豬隻，在戶外操作，更要重視環境衛生、職人儀態，切忌邊抽菸或嚼檳榔，才能讓消費者吃得安心、健康。

通過學、術科測驗 才能取得證書

原民局產業科科長林婷玉指出，首批參與職人培訓的仁愛鄉民有十八人、信義鄉民有四十四人，共有六十二人報名受訓，昨天有十六人上課，兩人缺席，學員必須通過學科、術科測驗才能取得烤豬認證標章及證書，至於術科考試將結合雙龍七彩景觀吊橋廿日開幕活動，進行成果驗收，也讓民眾品嘗美味的烤大豬，未來也計劃在原鄉部落成立烤豬合作社，推廣原住民烤豬產業鏈。

第一階段將豬皮烤至金黃酥脆，即可進行皮肉分離，再繼續上架烘烤至豬肉全熟。（記者佟振國攝）

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