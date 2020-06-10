論文抄襲風波 林政緯副教授資格被撤銷

金門大學副教授林政緯因論文抄襲風波，金大教評會已取消林政緯助理教授、副教授的資格。（資料照）

2020-06-10 05:30:00

〔記者吳正庭／金門報導〕曾任國民黨中央委員的國立金門大學副教授林政緯，前年爆發博士論文抄襲風波，最近又被爆料，因為論文的問題已被金大撤銷副教授資格，去年赴中國廈門大學演講賺取酬勞，也有違法之嫌。金門大學回應說，教評會已取消林政緯助理教授、副教授的資格；至於林赴廈門大學進行五天的短期演講，符合該校與廈大的合作計畫，若有領取演講費也未觸法。

林赴中演講 金大：未觸法

本報接獲投訴，指林政緯去年到中國廈門大學的台灣研究院授課、賺取酬勞，有違法之嫌，質疑林心思都在搞選舉和中國的統戰資源。投訴人並說，林政緯前年因博士論文涉及抄襲，金門大學重新審查他的教職資格，教評會已決議撤銷林的副教授資格。

請繼續往下閱讀...

教部核備後 林恐被追薪資

據悉，金門大學已在五月二十日、六月三日的教評會做出取消林政緯副教授、助理教授資格的結論；金大主任秘書蔡宗憲表示，討論結果目前由校長核閱中，將於六月十六日到十八日函送教育部核備，如果教育部對金大處理的過程沒有意見，學校將調整林的職務甚至追討薪資。

關於林政緯去年到廈門大學「授課」，蔡宗憲解釋說，金門大學人文社會學院和廈門大學台灣研究院有簽訂合作意向書，雙方先有院級的交流關係，後來又簽訂校級的合作交流計畫。林政緯隸屬於人文社會學院，目前是金門大學國際暨大陸事務系的副教授，並兼總務處文書組長，去年赴廈門大學時尚未擔任學校行政職，而且是暑假期間只有五天的「短期講座」，無觸法疑慮。

本報查證，林政緯去年七月七日至十一日，應廈大台灣研究院政治所邀請，前往演講「台灣政治發展與地方派系」主題。林政緯回應說，他受邀到對岸演講「台灣的民主發展」，到底是誰統戰誰？

針對博士論文的抄襲爭議，林政緯說，他已依照母校政治大學的決議，修改論文並公開道歉。他並表示，去年底就離開國民黨組發會社會志工部義務副主任職務，目前沒有任何黨職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法