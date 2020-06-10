全台4人名字有「龜」 觀光局揪登島

頭城鎮龜山里民吳龜雄是龜山島國小校友，也是老龜山島人，即使名字沒有龜字，八月一日也能免費登島。（記者張議晨攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者蕭玗欣、張議晨、林南谷、鄭瑋奇／綜合報導〕交通部觀光局東北角暨宜蘭國家風景管理處為慶祝龜山島開島廿週年，徵求全台名字有「龜」的廿位民眾，八月一日可免費登島，立委葉毓蘭在臉書痛批「誰名字會取龜」，認為觀光局活動根本沒誠意，意外引發熱議。東北角風管處表示，包含原名「蔡蠵龜」的藝人蔡閨在內，全台共有四位民眾名字有「龜」字，其中住在宜蘭頭城的吳龜雄及蔡閨已答應參加登島行程。若八月一日登島前一週未滿額，會將剩餘名額釋出給弱勢團體。

觀光局針對龜山島開島觀光系列活動，分別有老龜友回娘家、大家龜秀影片徵集等；徵求舊島民、龜山島國小畢業生、老師，駐島官兵、警察、醫生、護理師等，八月一日相揪在島上開同學會。另，名字中有「龜」字者，當天也提供廿個免費登島名額。

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戶口誤登 吳龜雄錯用80年

八十一歲的吳龜雄是土生土長的龜山島人，卅幾歲時搬至台灣本島生活，符合老龜友活動資格，因此不用爭搶廿名免費登島優惠就能一起上島。

為何名字中有龜？吳龜雄說，他本名叫吳祈興，但日本人戶口調查時，不知為何登記為「吳龜雄」；由於他姓吳，又有龜，念起來像「烏龜」不好聽，年輕時曾想過改名，但後來工作忙，就這樣錯了八十年。笑說從沒有想過名字也能上新聞，八月一日會登島回到故鄉走走。

蔡閨自爆本名蔡蠵龜

本名「蔡蠵龜」的五十六歲女星蔡閨，開心透過臉書說：「今天開始請稱呼我～龜島主。」蔡閨父親原住澎湖，出門看到一隻綠蠵龜，才替女兒取名「蔡蠵龜」。蔡閨更爆妹妹名字叫「蔡蠵瓜」，小時覺得很不公平，「因為我的龜比瓜筆劃多太多，寫名字寫得非常辛苦」，笑倒粉絲。

蔡閨夫婿、電視製作人賴勛彪昨表示，蔡閨非常願意參加這個有意義活動，為台灣觀光盡一分心力。管理處表示正在洽談。

東北角風管處表示，名字有龜的民眾另有一位在台南、一位在桃園，還有網友在風管處的臉書留言說自己的友人名字就有龜字，管理處小編聯繫中。

交通部長林佳龍表示，該活動已創造話題，有另類行銷成果。風管處澄清，龜有長壽之意，又符合特殊性，所以才選這個字。

女星蔡閨（右）自爆本名「蔡蠵龜」，夫婿賴勛彪（左）表示，蔡閨已答應參加登龜山島行程。（資料照，翻攝自臉書）

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