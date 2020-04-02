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    獎學金挹注 新北瑞芳高工陳宇其當選全國賽儲備選手

    瑞芳高工學生陳宇其（中）去年獲獎學金挹注，成為全國競賽儲備選手。（教育局提供）

    瑞芳高工學生陳宇其（中）去年獲獎學金挹注，成為全國競賽儲備選手。（教育局提供）

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局每年投入一千多萬元的「高中職（含）以上學生獎學金」，即日起至四月廿日受理申請，大專校院組錄取三三五名，每人兩萬元；高中職組錄取四四五名，每人一萬元。瑞芳高工學生陳宇其不畏生活環境艱苦，憑藉對土木測量的熱忱，去年獲得獎學金挹注，成為全國競賽的儲備選手。

    教育局長張明文表示，凡設籍新北市滿六個月以上，在國內公私立高中職及大專校院就讀，前一學年的學業成績平均達八十分及體育成績七十分以上（身心障礙者體育成績六十分以上）、無記過紀錄者，均可到教育局網站註冊申請獎學金，以低收入戶、身心障礙學生優先，再依學業或智育成績擇優發給。

    陳宇其對土木測量很有熱忱，曾獲科展特優及全國賽工程學科「探究精神獎」，去年透過獎學金挹注，成為測量職類的全國技能競賽儲備選手；目前就讀智光商工的學生葉奕君半工半讀，年年爭取到獎學金，學業及課外活動皆表現優異。

    另外，已取得五張證照的樹人家商學生許芸瑄，想要就讀台北商業大學財政稅務系，她認真求學獲頒獎學金；就讀台北科技大學的莊子瑱，畢業於鶯歌工商，一路爭取獎學金完成學業。

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