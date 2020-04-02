輕鬆遊南投 景點票價優惠

南投縣清境高空觀景步道，4月份推出優惠價，讓民眾放心到戶外旅遊。（記者劉濱銓翻攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府因應疫情，攜手縣內多處風景區及觀光遊樂業者，推出四月份「輕鬆遊南投」，凡入園都享優惠票價，包括溪頭、鳳凰自然教育園區、杉林溪、清境高空步道等十五個景點；兒童節、清明節四天連假，南投有多處景點與遊樂園都祭出優惠好康，像日月潭風景區的九族文化村，以及奧萬大森林遊樂區，在連假就推出十二歲以下兒童免費入園。

南投縣政府「輕鬆遊南投」景點包括鳳凰谷鳥園、車籠埔斷層保存園區、南投天空之橋、竹山瑞龍瀑布、清境高空景觀步道、信義琉璃光之橋等，門票優惠價從卅元到七十元不等，其他像九族文化村、奧萬大、溪頭、杉林溪、鳳凰自然教育園區，以及泰雅渡假村、清境農場、惠蓀林場、梅峰農場也都有相關門票優惠。

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林務局南投林管處說，歡慶兒童節，為鼓勵家長多陪兒童到戶外活動，四天連假推出十二歲以下兒童免費入園，適合全家大小同遊，體驗奧萬大園區鳥類與草花之美。

九族文化村表示，園區「紫戀薰衣草」活動至四月五日，此次配合四天連假，推出四月一日至五日，十二歲以下兒童免費入園，但免費兒童須搭配一名購買全票的大人，不過全票同享優惠價六五○元（原價八五○元），優惠到六月卅日。

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