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    發票設定捐贈 基金會中千萬善款

    財政部公佈今年1-2月期統一發票中獎清冊，財政部透露，本期千萬中獎張數為18張。（資料照）

    財政部公佈今年1-2月期統一發票中獎清冊，財政部透露，本期千萬中獎張數為18張。（資料照）

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者巫其倫／台北報導〕財政部昨公布一、二月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎中獎張數十八張，最幸運消費者僅花十二元買衛生紙，就中了千萬大獎；兩百萬特獎中獎張數則為十四張，有兩張分別只購買糖果、麥香紅茶，金額都僅花十元，就幸運中了兩百萬元。

    財政部賦稅署指出，十八張千萬中獎發票中，有一人僅花十二元，在台南市新營區大盤大賣場買一包抽取式衛生紙，就幸運成為千萬富翁。

    另有四張從統一超商開出，金額最低一張由彰化縣社頭鄉金佳旺門市開出，為花費卅五元買兩瓶綠茶的中獎發票；全家便利商店則開出兩張，最低金額同樣僅花卅五元，在全家樹林潭興店買美式咖啡，也中了千萬。

    兩百萬特獎方面，中獎張數共十四張，其中有兩張金額僅十元，分別由新北市新莊區中油複合商店，及全家太保嘉新店開出，購買品項各為一包乖乖QQ小熊軟糖和麥香紅茶。

    賦稅署表示，此次兩百萬特獎的中獎發票，其中有兩張為存入一卡通及手機條碼的雲端發票，且得主已綁定金融帳戶，等領獎日一到，獎金扣稅後，就會自動匯入帳戶中；另有一張中了千萬特別獎的中獎發票，於消費時就設定捐贈，指定捐給人間文教基金會，最後中了千萬，基金會將獲得千萬元善款。

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