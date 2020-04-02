武漢肺炎》雞尾酒式療法抗疫？ 張上淳：恐傷心臟

中國附醫醫師蔡嘉哲指出羥氯奎寧可增強巨噬細胞吞噬凋亡細胞的能力。（記者蔡淑媛攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者吳亮儀、蔡淑媛／綜合報導〕美國媒體報導，有紐約醫師使用包括羥氯奎寧及幾種抗生素等多種藥物併用的雞尾酒式療法，有效治療武漢肺炎；中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨則警告，有研究發現，多種藥物合併使用，可能會對心臟造成更嚴重的副作用，我國目前還沒有要用到這種程度。

亞太免疫學會副理事長、中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科醫師蔡嘉哲研究羥氯奎寧用於免疫疾病，發現新機轉有促進巨噬細胞吞噬凋亡細胞的效果，且抑制發炎，美國免疫學會（AAI）已接受將在五月年會發表，他認為該藥不但能治療武漢肺炎，更可用於輕症甚至無症狀患者，預防發炎。

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中國附醫醫師：羥氯奎寧可預防重症

蔡嘉哲表示，羥氯奎寧是治療風濕免疫疾病的主要藥物，去年實驗以紅斑性狼瘡老鼠並抽血觀察，餵食羥氯奎寧半年後，可增強巨噬細胞吞噬凋亡細胞的能力，餵食濃度愈高，效果愈好，另也發現能抑制一半的發炎激素產生。

蔡嘉哲說，以國內有上百萬的類風濕關節炎、乾癬及紅斑性狼瘡等患者用藥都沒發生過視網膜、心律不整，懷孕者也能服用，認為此藥應可用於無症狀、輕症患者，預防重症。

張上淳說，目前國內除了臨床試驗的藥物外，也把羥氯奎寧等奎寧類藥物納入治療指引中，正在收集各種療法後續的療效，看看排除病毒的狀況如何。

奎寧類藥物已經列入國內醫院臨床處置指引第五版當中，正式公佈前，也有臨床醫師參考國外而使用羥氯奎寧、抗生素在我國確診病患身上，但對排除病毒的療效看法不一。

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