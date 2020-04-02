兼顧權益及防疫 社交距離分階段實施

為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心昨天公布「社交距離注意事項」。（指揮中心提供）

2020-04-02 05:30:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心昨天公布「社交距離注意事項」，室內應保持一．五公尺、室外保持一公尺之距離，無法有效維持社交距離且無法戴口罩的場所，業主應停止營業。指揮官陳時中也建議，捷運上下班時間難以間隔，所以要戴上口罩。

武漢肺炎疫情已擴大至全球大流行，我國近期境外移入病例數快速增加，不排除潛藏有未就醫或無症狀之感染者進入社區，為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

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中心指出，第一階段是柔性勸說，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸的社交活動，也應避免進入與維生無關之娛樂等性質場所。

先柔性勸說 別看演唱會、展覽

中心並建議人與人之間，在室內應保持一．五公尺、室外保持一公尺之距離，若雙方正確配戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應配戴口罩，有較高機率近距離接觸，無法有效維持一．五公尺社交距離的場所，業主應停止營業。

將來第二階段強制處分部分，指揮中心指出，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列，必要性活動也須維持室內一．五公尺、室外一公尺之社交距離，與他人間若雙方均正確配戴口罩，仍應保持至少一公尺之距離，但第二階段尚未有確切施行日期。

指揮中心表示，注意事項分別就餐廳、校園或辦公室、大眾運輸、賣場或其他營業場所、排隊人龍、特殊機構如長照機構、監獄等，及其他特定場所等情境，會提供維持社交距離個別規範。

對於交通、學校和餐廳等民生相關的社交距離建議，指揮官陳時中會中表示，捷運上下班時間難以有間隔，就把口罩戴起來，高鐵已經宣布沒量體溫、沒有戴口罩不得進入，學校則希望把學生距離拉開，保持通風，不強制戴口罩，吃飯的時候則希望餐廳有隔屏，阻止飛沫傳出去的可能性。

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