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搭大眾運輸需戴口罩量體溫 首日算順暢

北車上車驗票處架設紅外線熱顯像儀，體溫若超過37.5度，將用耳溫槍複檢，超過38度者，將協助就醫。（記者王藝菘攝）

北車上車驗票處架設紅外線熱顯像儀，體溫若超過37.5度，將用耳溫槍複檢，超過38度者，將協助就醫。（記者王藝菘攝）

2020-04-02 05:30:00

北市要中央下令 新北指缺法源 交部：具強制性

〔記者鄭瑋奇、沈佩瑤、何玉華、張菁雅、葛祐豪、洪定宏、謝武雄／連線報導〕搭乘台鐵、高鐵、國道客運等大眾運輸，昨起需要量體溫、全程戴口罩才能搭乘，不過部分車站進站因量體溫大排長龍，有民眾因趕著上班，與工作人員起爭執。但雙鐵均認為，昨日狀況算順暢，絕大多數民眾都願意配合。

全台零星狀況 沒罩想上車

台鐵局表示，昨日有少數旅客抱怨因量測體溫被耽誤行程，已緊急調派人力協助；全台各站也有零星數十人未戴口罩想上車，但都勸導他們去購買口罩，也有善心人士直接提供口罩給這些旅客，甚至鐵路警察局也有提供旅客口罩情況。

桃園火車站則有一名中年男子未戴口罩被勸離，他在中午十二點左右進入桃園站，經過車站熱顯像儀體溫並未超標，但因未配戴口罩，通過月台時遭站務人員阻止，他為了趕車，推開站務員硬闖入月台，搭上北上區間車。站務員立刻通報駕駛暫時不要將列車開離車站，上車請這名男子下車後，列車才駛離，乘客則由鐵路警察陪同離開桃園站。

高鐵公司說，目前僅苗栗、彰化、雲林是透過人工額溫槍為旅客量測體溫，這三站旅客人數相對少，沒有排隊狀況；全線僅零星旅客未戴口罩，也都派員勸導至超商購買布口罩或泡棉口罩。

立委洪孟楷昨日在立法院交通委員會質詢時表示，搭大眾運輸全面戴口罩他認同，但前晚才對外宣布，昨早就實施，沒有事先預告就倉促實施，引發民怨。

交通部政務次長黃玉霖回應，昨日開始量體溫、戴口罩是具有強制性，國人無法配合不准搭車；這次相關防疫措施，從二月份就著手籌畫並事先演練，不算倉促上路。

台北市副市長黃珊珊指出，中央流行疫情指揮中心下令「沒有戴口罩不能進入大眾捷運系統」，只要說了就照辦。

新北市長侯友宜則說，中央要求國人保持社交距離、搭乘大眾運輸要戴口罩，缺乏法源依據，希望公告法源依據及罰則，以利地方政府執行。

台中市長盧秀燕表示，中央訂出「社交距離」，是一個很好的防疫觀念，市府會加強勸導，讓民眾了解「愛有多深，距離就有多遠」。

「國光客運防疫2.0」防疫專車裝上防疫簾。（記者王藝菘攝）

「國光客運防疫2.0」防疫專車裝上防疫簾。（記者王藝菘攝）

未戴口罩強上火車的中年男子，最後在警察陪同下離開車站。（記者謝武雄攝）

未戴口罩強上火車的中年男子，最後在警察陪同下離開車站。（記者謝武雄攝）

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