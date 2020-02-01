臉書加入防疫 限制不實訊息傳播

世衛已宣布二○一九新型冠狀病毒為國際公共衛生緊急事件，社群平台臉書（Facebook）昨天表示，會限制與疫情相關的不實訊息與有害內容傳播。(歐新社)

2020-02-01 05:30:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕世界衛生組織已宣布二○一九新型冠狀病毒為國際公共衛生緊急事件，社群平台臉書（Facebook）昨天表示，會限制與疫情相關的不實訊息與有害內容傳播。

臉書官方表示，針對不實訊息與有害內容部分會加以限制，臉書全球的第三方事實查證合作夥伴會持續審查平台上的內容，並揭露有關病毒的不實訊息，當訊息被評斷為不實資訊，臉書將限制該訊息在Facebook與Instagram上傳播，並將提供查核後的正確資訊，提醒用戶，該則內容已被查證。

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臉書指出，相關措施也包含移除已經被衛生組織通知為不實、具陰謀論、或將可能為民眾帶來傷害的內容，此措施是基於現有政策延伸，以移除造成實際人身傷害相關內容。

臉書也將針對刻意打消民眾治療或採取適當預防措施的言論採取行動，包含錯誤的治療與預防方法，如飲用漂白水有助於抵抗新型冠狀病毒的錯誤資訊，或造成民眾對於醫療資源混淆的訊息，同時阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤，主動尋找與儘可能的移除相關內容。

當用戶在臉書上搜尋病毒相關訊息，或在Instagram上使用病毒相關主題標籤時，將會以彈出式視窗的方式提供宣導且具可信度的訊息給用戶。

臉書表示，他們與哈佛大學公共衛生學院及台灣清華大學的頂尖學者合作，藉由分享匿名的彙總流動性數據與高人口密度地圖，以協助學者的預測模組能預測病毒的蔓延情況。

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