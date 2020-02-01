拚日產千萬片 政府出資2億建口罩產線

航警局30日會同海關在臺北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33,225片全數由海關沒入，後續將依行政院蘇院長指示，由海關移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。（航警局提供）

2020-02-01 05:30:00

人人搶買不敷使用 建60條產線 將躍居全球第二大生產國

〔記者黃佩君、李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，目前國內口罩日產能約四百萬片仍不敷使用。不少民眾反映買不到口罩，行政院長蘇貞昌昨拍板，將由政府出資近兩億元建立口罩生產線，評估約四到五週後，國內口罩產量將可達到每日一千萬片。經濟部也首度啟動政府緊急採購機制，建立六十條口罩產線，日產能為目前的二．五倍。官員透露，擬採政府購買設備、委託業者生產的模式，希望一個月內開始增產。

請繼續往下閱讀...

蘇揆拍板 最快4週後開始增產

據了解，為因應武漢肺炎疫情，經濟部將首創「政府購置設備直接生產」方式，透過第二預備金出資二億元，建立六十條口罩產線。官員表示，經濟部長沈榮津春節後一一聯絡設備及生產商，研擬增產方案，昨正式向行政院報告並啟動，將購置六十部口罩生產機器以建立產線，以每條產線每天十萬片計算，日產能可增加六百萬片。

官員也透露，昨已陸續敲定與設備廠訂單，預估三週後首批機器就會交貨，將把產線設在口罩生產商的工廠，委託其協助製造；目前場地已盤點完畢，相關人力配置仍在協調，若有需要，政府也會給予協助。

官員說明，所有採購均依「政府採購法」第廿二條「遇有不可預見之緊急事故」的緊急採購機制，採直接議價方式以爭取時效。

目前全球口罩生產最大國為中國，占全球產量約五十％。根據中國工信部說法，口罩日產能八百萬片、增產量可到二千萬片左右。台灣在政府介入增產後可達每日一千萬片，相當於中國平日產能，躍居全球第二大口罩生產國。

國內原料數量足 增至千萬片沒問題

外界擔心口罩需求量大增，原料將短缺。經濟部表示，春節前就持續密切與廠商聯繫，國內不織布原料數量充足，台灣紡織業能量足夠，包括南六與康那香等大廠都是不織布廠商，目前確定增至一千萬片原料沒有問題。

這是台灣防疫能量一大突破，二○○三年SARS期間，台灣也出現口罩短缺情況，當時雖也禁止出口，但日產能僅四十三萬片，不到總人口數二％。這次武漢肺炎爆發時，口罩日產能已達到一八八萬片，經濟部協調廠商輪班增產後，產能更達四百萬片；政府出資建立產線後，日產能足以涵蓋四十二％人口數，較SARS期間增加廿倍。

北市一家醫療器材店貼出口罩等防疫商品售完告示。（中央社）

武漢肺炎疫情延燒，口罩洛陽紙貴，政府全面徵購口罩，一片都不得對外零售。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法