永華市政園區停車場 明起收費

永華市政園區停車場將自二月一日起開始收費。（記者劉婉君攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕二月一日起，市府永華市政園區停車場將開始收費，費率比照路邊停車收費，希望藉此改善洽公民眾的停車問題；而為了鼓勵民眾搭乘市區公車，除了持市民卡搭乘市區公車可享「平日半價、假日免費」的優惠外，業者府城客運也加碼推出為期一年的「搭市區公車拚獎金」活動，總獎金近卅萬元、首獎三萬元。

永華市政園區停車場長期有停車格遭占用的問題，尖峰時段一位難求，市府希望透過使用者付費，提高停車格位的周轉率，減少洽公民眾的不便，包括府前路路外停車場、南島路平面停車場及南島路、南榕大道等路邊停車格位，總計六七四格，將自二月一日起實施停車收費管理。

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收費標準 比照路邊停車收費

市府秘書處表示，收費標準比照南市路邊停車收費費率，一般洽公民眾於上班日，每日上午八時至下午六時，第一個小時免費，第二小時起按每小時廿元收費，當日最高一百元；非上班日則無洽公優惠，比照路邊停車收費計價。

府城客運 推搭市區公車拿獎金

另外，大台南公車去年總運量突破二千三百萬人次，總運量成長達十三％，元旦開始，持市民卡搭乘市區公車，平日半價、假日免費；二月一日起至明年一月卅一日，刷電子票證搭乘府城客運營運的市區公車（適用於0至99路，33路、61路、70中華環線、77路除外），則可參加「搭市區公車拚獎金」活動，每月搭乘次數最多的前三名可獲得五千元獎金、每季（三個月）搭乘冠軍可獲得一萬五千元獎金，年度總冠軍可獲得現金三萬元。每月搭乘卅次以上，還可抽兩百元現金紅包。

「搭市區公車拚獎金」活動訊息可至府城客運官網查詢。而民眾持一卡通、悠遊卡及iCash 2.0卡，也享有其他大台南公車優惠，包括四小時內由台鐵或公車進行轉乘，可享市區公車一段票免費、幹支線公車基本里程免費外再折扣九元，相關優惠可至大台南公車官網查詢。

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