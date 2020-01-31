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首頁　>　生活

陽明山國家公園 將開放攀岩

（資料照）

（資料照）

2020-01-31 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕為配合行政院開放山林政策，鼓勵民眾親近山林，內政部近日預告將修正「陽明山國家公園區域內禁止事項」，將過去區域內禁止攀岩活動的規定刪除，相關修正草案預計公告至三月下旬，若各界無異議，再由內政部公布施行。

落實開放山林 其他國家公園擬跟進

營建署副署長陳繼鳴指出，過去禁止攀岩是擔心區域內有落石、土崩等危險，近來在民間團體反映下，營建署找來地質學家勘查評估，研判當地地質已足夠穩定，加上政府正積極推動開放山林的政策，因此決定刪除，將攀岩從禁止事項中除名。

除了陽明山國家公園，營建署也正評估取消其他國家公園攀岩禁令的可能性，此外，溯溪也可能是繼攀岩之後，下一個解禁項目。陳繼鳴說，重點在於要符合安全考量、生態保育且具有教育意義，不過目前一切還在評估階段，究竟未來要開放哪些區域、哪些項目，還沒有定論。

雖然陽明山國家公園即將解禁攀岩活動，不過營建署國家公園組長張維銓提醒，攀岩活動具有一定風險，營建署雖即將解除限制，並非鼓勵民眾前往攀岩，未來民眾若要前往攀岩，務必做好各項安全措施，為自己的安全負起責任。

行政院積極推動開放山林政策之後，各國家公園管理處就已陸續開放景點及各項管制事項，包括去年十一月陽管處重新開放民眾進入位於國家公園西南側的知名攀岩勝地「大砲岩」，該處曾是北部山友訓練攀岩技巧的知名場地，因過去有山壁脆弱、岩質鬆軟的問題，自二○一五年後就公告封閉。

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