武漢肺炎》亂象！全家漏夜排隊12.5小時搶口罩

政府考量春節期間口罩存量與物流狀況限縮民眾採購口罩，彰化口罩工廠廠方人員沿途廣播每人只能限購一盒。（記者陳冠備攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者陳冠備、陳建志、唐在馨、萬于甄／綜合報導〕武漢肺炎疫情升高，民眾急買口罩防疫，雖然中央表示將連續三天釋出共一千八百萬片口罩，不過包括網路和各大型連鎖藥妝店的口罩幾乎都銷售一空，部份網購則趁機提高售價。彰化則有民眾前晚八點半出動全家大小四人到口罩工廠排隊，忍著低溫排了十二．五個小時，昨早九點才買到口罩。

月銷量一上午賣光光

彰化生產口罩大廠華新工廠是全台唯一口罩觀光工廠，初三開始營業，近日購買人潮踴躍，一個上午就把整個月的販售數量買光。初四廠方緊急補貨，但限額二百名，一人限購五盒，同樣秒殺。昨日初五，工廠配合政策，每人限購一盒，限額一千名，仍有不少人連夜排隊，九點開始發售，人龍已長達六至七百公尺，下午近四點才全部消化完畢。

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搶頭香的莊先生表示，對疫情感到擔心，因住在口罩工廠附近，前晚用餐後就來排隊，晚上排到發抖，但至少先有口罩可用。來自台北的林姓姊妹表示，趁年節返娘家來買口罩，前兩天都沒買到，昨天凌晨四點就找了八名家人來排隊。

華新醫材集團專員徐誌遠表示，由於還在年假期間，昨日只有四條生產線作業，約可生產十萬片，今天恢復上班，屆時十一條產線全開，通路正常配送，供貨就會恢復正常，民眾不需恐慌。

台中許多民眾則是連跑幾家藥局、藥妝店都「一罩難求」，僅超商還有機會買到。記者查訪三家大型連鎖藥妝店和一家藥局，也發現口罩全都銷售一空，想買的人要先登記。店員表示，盒裝的過年前就賣完，零售包裝的也幾乎都在初三就賣光，初六就會陸續補貨。

網購變貴？中市府要查

另有民眾發現，網路上還可買到的口罩售價比平常高。台中市政府表示，已請法制局消費者服務中心組成網路巡查小組，將對哄抬價格進行蒐證。

台南將軍不織布大廠康那香觀光工廠昨營業不到兩小時，口罩及消毒濕巾也被搶購一空。業者說，目前兩條生產線已加緊趕工，後續也會整修機械加開一條產線，以增加產能穩定價格。

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