日吃一餐急甩肉 影響健康更快復胖

營養師徐婉玲提醒減重應營養均衡，多吃蔬菜，烹調多水煮、少油炒。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-29 05:30:00

記者蔡淑媛／專題報導

國健署調查，近4成民眾在過年期間平均發胖近2公斤，不過，減重醫師發現，國人從年前吃到年後，胖10公斤也很常見，以致有些人在年後會以每日只吃一餐、單吃一樣食物或生酮飲食方式，尋求快速減肥，結果不是掉髮、頭暈，甚至引發膽結石開刀，也常見一恢復正常飲食立刻復胖，甚至胖更多，導致減肥失敗。

中國醫藥大學附設醫院社區暨家醫部主任林文元指出，許多民眾年後自行以極低熱量減重，像一天只吃一餐，或一天只吃單一食物，例如只吃水果或香蕉，也都有營養不均及無法持久的問題，一旦恢復飲食，就迅速復胖，甚至吃更多、吃得更胖，變成溜溜球效應，林文元強調，只要快速減重容易掉髮、營養不均、甚至膽結石、肌肉萎縮、心律不整，以及情緒問題。

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林文元說，現在很流行的生酮飲食，源自於癲癇治療，把一般人攝取碳水化合物比例降到4%以下，每天只吃一點青菜、豆腐，如此減少一半熱量攝取，當然會急瘦，增加蛋白質攝取、大量吃肉，長期下來不但會營養不均衡，更增加低密度膽固醇，加重心血管疾病或腎功能惡化，而此種控制體重方法的最大問題是違反人性，無法持久減重。

現在主流減重法採取「低醣、低脂、蛋白質稍高」將碳水化合物的比例從一般50%-55%降至30%-40%，油脂從10%-30%降至10%以下，蛋白質則從20%-30%增加為30%-40%，等於飯少吃一點、水煮菜多吃一點，肥肉少吃，炸雞腿變成滷雞腿，改喝無糖飲料、太甜的水果少吃，一天可減500大卡，一週可減0.5-1公斤，持之以恆，減重容易成功。

曾有一名35歲上班族從年前尾牙、過年大吃大喝又出國吃美食，回國一路吃到元宵，不知不覺胖了10公斤，達到80公斤，後來一個多月每天只吃一餐，瘦至65公斤，結果一恢復飲食不到兩個月，反而復胖20公斤，還造成膽結石開刀，之後轉診到減重門診，經飲食控制和運動減重成功。

林文元提醒，減重90%靠飲食控制，10%為運動，但運動很重要，能增加減脂量、提高基礎代謝率，不易復胖，也能分泌腦內啡，讓減重過程更快樂。

過年期間平均發胖近2公斤。 （記者蔡淑媛攝）

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