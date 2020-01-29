《吃喝玩樂迎新年》閒適散策老街行

湖口老街的街尾有歷史建築—老湖口天主堂，深具特色。（記者廖雪茹攝 ）

2020-01-29 05:30:00

前言︰

老街，不必很長，因為它的故事很長。

舊坊，就是古色古香，古早小吃憶難忘。

春節不必苦短，走趟老街，讓時光倒轉，沒人敢說你過年太懶！

【歐風湖口 歲月彷彿凍結】

■記者廖雪茹

台1線57公里附近的新竹縣湖口老街，保存極為完整，屬於歐式風格的巴洛克式立面建築，街頭有縣定古蹟湖口三元宮，街尾有歷史建築老湖口天主堂，融合多元化族群和宗教，深具特色。

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湖口老街的興衰與鐵路息息相關。清朝劉銘傳鋪設基隆到新竹的鐵路，1893年完工通車，設於舊名大窩口的「湖口驛」日益繁榮，成為新竹北部貨物集散的商業重鎮，當地羅氏家族為主的鄉紳與富商，1916年開始興建今日的湖口老街。

但光景維持沒幾年，由於楊梅至湖口坡度過陡，加上路基不穩，易生事故，日治時期1929年實施鐵路改道計畫，湖口老街因喪失交通轉運功能，被「新湖口」的新車站取代， 而變成了「老湖口」，迅速沒落，卻也因此保留了原有風貌。

相較於台灣其他老街，湖口老街的騎樓與圓拱較為寬廣，外觀裝飾不多，雖長度不到1公里，但兩側紅磚老屋見證過往的繁華歲月。歷經社區總體營造，老街更添觀光魅力，不少年輕人返鄉創業，開設客家餐館、咖啡屋、傳統點心，也有經營家具店、玻璃創作、珍藏品展示等，三元宮後方並規劃停車場。

儘管前有省道台1線，後有國道中山高，車流喧囂，湖口老街彷彿凍結了歲月，靜謐地散發迷人的典雅風韻，等待旅客驚喜探訪！

順道遊︰戰車公園、圓樓

若時間從容，建議可從湖南村的戰車生態公園開始一遊，當地因緊鄰湖口營區，展示軍方提供的多款戰車，融入在地特色；湖南村集會所旁有個罕為人知的鐵道橋墩遺址，往北約1公里還有大湖口車站公園，走完再進入湖口老街。湖口老街的後山丘陵台地有漢卿、金獅寺、仁和及樟樹伯公等多條步道，各具特色，可視個人體力和興趣串連組合成環狀路線，適合親子休閒同行，順道一覽茶園風光！

湖口鄉中平路旁的田野間，有兩棟斗笠造型的客家圓樓─客家樓、好客樓和仿照湖口老街的建築，是湖口鄉農會新建造的好客文創園區，占地約1.23公頃，區內展售農特產品，結合農業文化和在地特色。其中好客樓大門，由肖楠漂流木雕塑彩繪客家方口獅，一進門是神農大帝祈福平安廳，有一尊會變臉的神農氏，述說神農氏嚐百草的傳說故事。其他還有客家古禮堂、咖啡館、義民廳、湖口故事館等，僅小年夜和除夕休園，免費開放參觀。

【典雅三坑 客家美食飄香】

■記者李容萍

桃園市龍潭區三坑老街是一個充滿客家風味的觀光老街，「坑」在客語裡指的是小水渠，「三坑」就是曾經有三條小水流（蔗蔀坑、 火劫尾坑、鴨母坑）匯集的地方，早年因船運而興起，是龍潭最早崛起的聚落和貨物集散地，被稱為「龍潭第一街」，後來因興建石門水庫導致大漢溪水位下降，三坑老街也隨之漸漸沒落。

三坑老街上尚存數棟紅磚造亭仔腳屋，建築屬於步廊式街屋、兩家共用一面牆，木造閣樓與窗台，有別於其他老街的華麗，造型樸實優美，短短數百公尺，吸引電影、電視節目來此取景，每逢週末假日，遊客絡繹不絕。

三坑老街仍保留昔日婦女洗衣聊天的遺址，取名「黑白洗」，牆上掛著石板打油詩「黑白水，黑白洗，若能洗盡人間黑白事，必然可化三坑為三康」，具醒世意味；沿著老街走到底是古樸莊嚴的永福宮，從永福宮右側而出為三坑鐵馬道，老街盡頭是建於1895年、曾獲皇帝讚揚而賜堂號的百年古宅「青錢第」。

漫步三坑老街除了有典故歷史文化，也有美食相伴，三坑老街有各式客家小吃，如用糯米及蓬萊米製作的客家菜包、草仔粿、牛汶水等，也有季節限定的茭白筍、稻米等特產。鄰近景點包括三坑自然生態公園、大平紅橋、石門水庫、龍潭大池等。

自行開車可從國道3號下龍潭交流道往石門水庫方向，左轉113線接台3乙直行後左轉永福路即可抵達三坑老街。

順道遊︰三坑鐵馬道

三坑鐵馬道是一條兼具人文與田野之美的自行車道，全長約6公里，平坦好行是老少皆宜的單車路線。車道可自台3乙線約5.5公里處為起點，或從三坑老街出發，兩處皆有自行車出租店家，也各有停車場方便停車。建議先在三坑老街品嘗客家點心，吃飽喝足再出發，前往位於石門水庫大漢溪畔的三坑自然生態公園，此公園坐擁廣大的生態湖與周邊大草坪休憩區，全區採用生態工法建造，規劃有休憩公園、涼亭、木拱橋、戲水渠道等設施，並大量種植當地的原生花草樹種，日落時分景色清幽迷人。

另外，也可順道走訪龍潭觀光大池，原為灌溉功能的池塘，因湖中小島興建「南天宮」，讓整體景觀變得優雅，桃園市政府新建龍潭觀光吊橋甫於春節啟用，適合闔家遊憩、情侶約會。遊客走訪龍潭還可以欣賞清麗的茶園風光，當地有不少茶農轉向觀光發展，在自家茶園設立餐廳，提供觀茶品茶，夜晚可前往乳姑山俯瞰台北、桃園的絕美夜景，也可走訪客庄茶鄉，體驗客家文化魅力。

【懷舊朴子 拜媽祖逛藥舖】

■記者林宜樟

嘉義縣朴子市是嘉義地區最早開發的地區之一，因都市化更新較慢，保留許多老建築，從中正路為起點的朴子配水塔，漫步到東亞大旅社一帶，此段路程有日式宿舍群，也有老街風情，鄰近更有許多知名美食小吃老店，是到朴子一遊最佳去處。

遊客可將車輛停放在中正路起點的朴子配水塔旁，附近有日式宿舍整修後，業者進駐的「嘉藝點文創聚落」，目前有方舟森林、好日作、ISA Coffee、蘭山窯、新住民之家、許家銘餅舖及朴子日新文化協會進駐，許家銘餅舖旁有親子廣場，內有沙坑等設施，附近的刺繡文化館可欣賞刺繡工藝。

往西行走，經過民宅後，會先見到當地信仰中心配天宮，可入內參拜媽祖，感受年節氣氛，繞回中正路，還有甫完成整修的天公壇，廟內有名工藝師周雪峰的畫作及字跡可欣賞；順路走可見到朴子老街建築「大風堂」，有精緻的洗石子牆柱和紅磚壁，目前一樓有店家販賣可口的鱔魚麵。

中正路老街上，有老藥鋪等老店家，一旁的朴子第一公有零售市場內，則有名店「麻糬棟」，製作的古早味麻糬是必買小吃，肚子餓還有70年老店「永豐春捲冰果室」可買傳統春捲品嚐。

順道遊︰清木屋

位於嘉義縣朴子市市東路的清木屋，從朴子老街步行就可抵達；清木屋於1930年興建，原是日治時期朴子公醫院，後來由外科醫生黃清木買下，作為外科診所，現由孫子黃崇哲整修對外營業。清木屋保留原有的藥櫃、診療室、外科手術室等，再將病房改造成餐飲空間，可享用鬆餅點心、咖啡飲料等，還展示黃清木的醫療筆記、手術刀及當年的藥劑，是少見呈現醫療歷史的空間，清木屋旁還有縣定古蹟「東石郡役所」，現為朴子警分局，也可順道一覽。

【古樸和美 人情濃故事多】

■記者劉曉欣

和美小鎮位於彰化市、鹿港之間，原名「卡里善」，來自平埔族原住民巴布薩「BABRZA」族語，意思是位於冷與熱交界處，氣候溫和清美之地，漢人移入有街庄出現，譯為「和美線」；但也有一此說，早年因位於漳泉械鬥緩衝區，取名「和美」是希望平和美好寓意。

和美舊街區主要在和美圓環、公有零售市場、和中廣場一帶，也就是中正路、倡和路、和平街、鹿和路6段的街區範圍內，早年有酒家、戲院，如今雖已熄燈，但老屋保存完整，見證和美的開發史。

仁安路的汎愛綜合醫院，歷經和美望族許五頂、許常山父子2代經營，許五頂的兒子許常惠為台灣知名的音樂學家；而許家舊居位於鹿和、中正路的三角窗，在鹿和路拓寬後，建築立面仍延續仿古風格。文化工作者黃志亮說，許五頂續弦夫人許宋綢是和美無人不知的助產士，幫窮苦婦女接生完，還會送雞蛋補身，許宋綢生前捐地興建彰化家扶中心和美館，也傳為佳話。

中正路的勝發米穀商行是典型紅磚街屋，和東里長王文雄表示，洪家早年是碾米廠，後來經營洪勝和紡織廠，見證和美紡織產業的全盛時期。

而1955年就開始在中正路營業迄今的萬春西藥房，生產糙米麩的三永和食品，都走過1甲子歲月；鄰近的明德醫院老建築，醫院雖不再營業，沒有店招，但獨特的設計，也成為中正路特色老屋。

在地名產的「廣香居」噴水貢丸，原只是辦桌料理的1道菜，因為貢丸裡包著豬肉餡，深受歡迎，而成為人氣商品。

而「楊家香」肉鬆也是和美老字號，從推著三輪車開始叫賣做起，後來開了雜貨店來兼賣肉鬆、香腸，再轉型為肉類食品的專賣店。

要前往和美老街區，建議自行開停前往，可停在和中廣場、和美警分局一帶，再步行進入。

順道遊︰蛤蜊兵營

彰化縣的文化景觀，起源於1960年代退輔會在線西鄉的海岸一帶設立「蛤蜊養殖場」，由退除役軍人來管理，同時提供海防營舍，後來因為彰濱工業區開發與西濱快速道路闢建，養殖場功能不再，老兵也慢慢搬離，現有11棟營舍，入口處可以看到「毋忘在莒」地標。蛤蜊兵營有部分修復，其餘維持原貌，雖無老兵，也無蛤蜊，但歷史的紅磚屋，斑駁的門窗，卻成為打卡的人氣景點。

大平紅橋沒有設欄杆，是網紅拍照、打卡的熱門景點。（記者李容萍攝 ）

朴子市中正路起點，特別營造日式洋風小鎮風情。（記者林宜樟攝 ）

龍潭三坑老街雖然不長，但老街裡仍相當程度的保留古樸味，沿著老街走到底便能看見古樸莊嚴的永福宮。（記者李容萍攝 ）

湖南村規劃戰車生態公園，展示軍方提供的多款戰車。（記者廖雪茹攝 ）

「嘉藝點文創聚落」充滿日式風格。（記者林宜樟攝 ）

噴水貢丸是和美的人氣伴手禮。（記者劉曉欣攝 ）

和美老街區可以看到台灣知名音樂學家許常惠家族舊居，在鹿和路擴寬後，建築立面仍延續仿古的風格。（記者劉曉欣攝 ）

蛤蜊兵營入口的毋忘在莒的精神堡壘。（記者劉曉欣攝 ）

萬春西藥房、生產糙米麩的三永和食品，都是從1955年就開始營業。（記者劉曉欣攝 ）

朴子中正路老街有不少老店。（記者林宜樟攝 ）

湖口老街為全台保存極為完整的老街，有歐式風格的巴洛克式立面建築。（記者廖雪茹攝 ）

龍潭三坑老街雖然不長，但老街裡仍相當程度的保留古樸味，沿著老街走到底便能看見古樸莊嚴的永福宮。（記者李容萍攝 ）

清木屋。（記者林宜樟攝 ）

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