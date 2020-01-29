《一日新增三起武漢肺炎病例》居家隔離 須電子監控

中央流行疫情指揮中心昨天下午先召開第一次記者會宣布，新增兩例境外移入個案，晚間八點再度緊急開記者會宣布，國內出現首起本土病例。（記者吳亮儀攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣一天新增三起武漢肺炎病例，更出現國內首例「本土病例」。中央流行疫情指揮中心宣布，今天起將對需要居家隔離者做「電子監控」，會發給需居家隔離者一支手機，定期用手機訪視，手機會被定位，且要每天回報。初步統計，需要居家隔離者約兩千多人。

增2例境外移入 都來自武漢

疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心昨天一日兩報，下午先宣布新增兩例境外移入個案，是兩名來自中國武漢市的中國籍七十多歲女性，本月廿二日來台觀光、廿五日發燒就醫治療，昨天確診。

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晚間八點再度緊急開記者會宣布，國內出現首起本土病例，是家住中部的五十多歲男性。指揮中心指揮官陳時中說，這名病患是我國第五例病例的老公，這起病例屬於「家庭內感染」，並非「社區群聚感染」。

隔離者發給手機 每天須回報

陳時中說，因應首例本土病例，今天起要對需居家隔離者做「電子監控」，會發給需居家隔離者一支手機，會定期用手機訪視，手機也會被定位，且要每天回報，並跟警政機關合作，若有異常活動情形會前往了解。

指揮中心執行官周志浩說，電子監控的做法在傳染病防治法裡有規定，若有散播疾病者之疑慮，就可以採取必要措施，在法規裡已有授權，於法有據。

陳時中說，這名首例本土病例患者目前症狀是咳嗽、流鼻水，只有很輕微感染的症狀。對於出現本土病例，是否要從二級開設轉為一級開設？陳時中說，目前還算是家庭內感染，沒有「來源不明的感染」、「非需追蹤者仍感染」、「社區感染」等狀況，還不需要轉為一級開設。

指揮中心統計，截至昨天下午四時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增五十二例通報個案，截至目前共通報五七八名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為八名確診、三二一名排除、七十五名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有九例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

中國納旅遊疫情第三級警告

疫情指揮中心也宣布，基於中國各省分皆持續出現病例增加，從昨天起已將全中國、不含港澳都納入旅遊疫情建議第三級警告（Warning），籲請民眾如非必要應避免前往 。

中國籍人士來台限制。（製表：記者吳亮儀）

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