妨礙入境檢疫 最重關3年罰15萬

機場檢疫值勤人員遭疫區返台乘客蓄意咳嗽、嘻笑，讓中央流行疫情指揮中心發怒，強調防疫非兒戲，若不配合將依妨害公務行為究辦，依法最高可罰15萬元。（圖取自疾管署網站）

2020-01-28 05:30:00

〔記者吳柏軒、姚介修／綜合報導〕有機場檢疫值勤的警察被中國旅客蓄意當面「咳嗽」，還涉及不實填寫健康聲明書等，行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中皆動怒，斥責「防疫絕非兒戲」，若妨害公務將處三年以下徒刑，還可依傳染病防治法開罰最高十五萬元。

警po臉書 政院火速處理

一名林姓警察在臉書上透露，自己在機場執行武漢肺炎防疫，很多從中國來台的乘客，健康聲明書亂寫或敷衍，還有來自成都的旅客繳交健康聲明卡時刻意朝向員警的臉咳嗽，員警問到有沒有不舒服時？對方卻笑著說：「沒事沒事。」他呼籲所有從中國入境者都要排隊經過檢疫機器，才能滴水不漏；行政院長蘇貞昌在臉書直接回應「收到」，強調所有旅客一定要通過紅外線體溫篩檢。

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近兩天包括華航、長榮、中國籍航空班機，約有超過兩百名中國旅客因不符最新許可入境資格（陸配、學生、團聚）遭移民署拒絕入境，並安排班機離境，有人上午登機出發還未被告知，抵達後才獲知拒入，台灣家屬也提出抗議，引發一些爭執。

「防疫不是遊戲！」

指揮中心指揮官陳時中昨警告，旅客勿有不配合防疫等不尊重行為，「防疫不是遊戲！」若有人妨害公務，將依法懲處，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金等。

指揮中心強調，依傳染病防治法第五十八條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料（健康聲明書），並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙等行為者，將依法處最高十五萬元罰鍰。

另，網路社群也不斷流傳武漢肺炎的內容，如台中、嘉義、東港與埔里等醫院有確診病例，指揮中心嚴正聲明此皆為不實訊息，更有謠言離譜提到美國研發「惡靈古堡」生化病毒等無根據聳動言詞，民眾勿輕信、應查證，不可隨意傳播，若導致公眾或他人損害，將觸犯傳染病防治法等，最高可開罰三百萬元。

行政院長蘇貞昌公開回應基層員警公開信。（取自蘇貞昌臉書）

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