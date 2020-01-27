巧手烹調 年節剩菜變勝菜

巧手將剩菜變勝菜，吃得很愉快。 （照片提供／曾雅兒）

2020-01-27 05:30:00

圖‧文／曾雅兒

農曆新年，家家戶戶都會準備豐盛的圍爐菜；傳統習俗「有剩」代表「有春」，意味著年年有餘，但除夕一過，家中冰箱堆滿了沒吃完的年菜。

因食物都有儲藏溫度及保存期限，建議肉類約3-5天、海鮮類約2天內食用完畢，健康的原則是，盡可能只烹煮當餐菜量。但過年時，鐵定不可能，因此，剩菜儘快再利用，而烹煮過的葉菜類就避免隔餐食用。

請繼續往下閱讀...

由於蘿蔔糕、年糕放久了會發霉，建議年後趕快變化煮法消化掉；除夕拜拜一定有的雞（俗話：起家），可以剝絲炒菜、煮粥或做成蔬菜煎餅也不錯，至於火鍋的豬肉片可以和一些蔬菜來個酸辣涼拌，色香味俱全，區別過年的大魚大肉。

取香菇、蝦米爆香後，加入蘿蔔糕與茼蒿，可煮成較低油的「蘿蔔糕湯」；年糕（甜粿）煎軟後，撒上碎花生粒及香菜點綴，就是可口的飯後甜點。

◎高麗菜雞肉絲煎餅

●材料：高麗菜、胡蘿蔔、雞肉絲、中筋麵粉、蛋、水

●調味料：鹽、胡椒

●作法：

1.高麗菜與胡蘿蔔切絲、雞肉絲備用。

2.麵粉、清水、鹽、蛋攪拌均勻成麵糊。

3.加入雞肉絲、高麗菜絲、胡蘿蔔絲、少許鹽、胡椒拌勻。

4.以不沾鍋煎至兩面熟透即可。

◎涼拌酸辣豬肉片

●材料：火鍋豬肉片、小黃瓜、洋蔥、紅辣椒、小番茄

●調味料：辣油、醬油、白醋、糖、白胡椒粉

●作法：

1.火鍋肉片放入滾水中快速汆燙熟後取出放涼。

2.小黃瓜、洋蔥、紅辣椒切絲與小番茄切半備用。

3.辣油、醬油、白醋、糖、白胡椒粉等調味料調勻。

4.火鍋肉片、小黃瓜絲、洋蔥絲、紅辣椒絲、小番茄放入調理盆中，倒入調味料拌勻入味即可。

◎蘿蔔糕湯

●材料：蘿蔔糕、香菇、蝦米、茼蒿

●調味料：鹽、醬油、油蔥酥、白胡椒粉

●作法：

1.蘿蔔糕切條狀、香菇切絲備用。

2.倒入適量的油放入香菇、蝦米爆香後加入白胡椒、醬油炒香。

3.炒香後倒入水煮開。

4.放入蘿蔔糕，加入鹽調味，約煮3分鐘。

5.最後放入油蔥酥、茼蒿煮熟即可。

◎花生年糕（甜粿）

●材料：年糕（甜粿）、碎花生粒、香菜

●作法：

1.年糕切薄片，放入不沾鍋中轉小火，煎至軟化後盛盤備用。

2.撒上碎花生粒及香菜即可。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院營養師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法