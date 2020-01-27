巧手烹調 年節剩菜變勝菜
圖‧文／曾雅兒
農曆新年，家家戶戶都會準備豐盛的圍爐菜；傳統習俗「有剩」代表「有春」，意味著年年有餘，但除夕一過，家中冰箱堆滿了沒吃完的年菜。
因食物都有儲藏溫度及保存期限，建議肉類約3-5天、海鮮類約2天內食用完畢，健康的原則是，盡可能只烹煮當餐菜量。但過年時，鐵定不可能，因此，剩菜儘快再利用，而烹煮過的葉菜類就避免隔餐食用。
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由於蘿蔔糕、年糕放久了會發霉，建議年後趕快變化煮法消化掉；除夕拜拜一定有的雞（俗話：起家），可以剝絲炒菜、煮粥或做成蔬菜煎餅也不錯，至於火鍋的豬肉片可以和一些蔬菜來個酸辣涼拌，色香味俱全，區別過年的大魚大肉。
取香菇、蝦米爆香後，加入蘿蔔糕與茼蒿，可煮成較低油的「蘿蔔糕湯」；年糕（甜粿）煎軟後，撒上碎花生粒及香菜點綴，就是可口的飯後甜點。
◎高麗菜雞肉絲煎餅
●材料：高麗菜、胡蘿蔔、雞肉絲、中筋麵粉、蛋、水
●調味料：鹽、胡椒
●作法：
1.高麗菜與胡蘿蔔切絲、雞肉絲備用。
2.麵粉、清水、鹽、蛋攪拌均勻成麵糊。
3.加入雞肉絲、高麗菜絲、胡蘿蔔絲、少許鹽、胡椒拌勻。
4.以不沾鍋煎至兩面熟透即可。
◎涼拌酸辣豬肉片
●材料：火鍋豬肉片、小黃瓜、洋蔥、紅辣椒、小番茄
●調味料：辣油、醬油、白醋、糖、白胡椒粉
●作法：
1.火鍋肉片放入滾水中快速汆燙熟後取出放涼。
2.小黃瓜、洋蔥、紅辣椒切絲與小番茄切半備用。
3.辣油、醬油、白醋、糖、白胡椒粉等調味料調勻。
4.火鍋肉片、小黃瓜絲、洋蔥絲、紅辣椒絲、小番茄放入調理盆中，倒入調味料拌勻入味即可。
◎蘿蔔糕湯
●材料：蘿蔔糕、香菇、蝦米、茼蒿
●調味料：鹽、醬油、油蔥酥、白胡椒粉
●作法：
1.蘿蔔糕切條狀、香菇切絲備用。
2.倒入適量的油放入香菇、蝦米爆香後加入白胡椒、醬油炒香。
3.炒香後倒入水煮開。
4.放入蘿蔔糕，加入鹽調味，約煮3分鐘。
5.最後放入油蔥酥、茼蒿煮熟即可。
◎花生年糕（甜粿）
●材料：年糕（甜粿）、碎花生粒、香菜
●作法：
1.年糕切薄片，放入不沾鍋中轉小火，煎至軟化後盛盤備用。
2.撒上碎花生粒及香菜即可。
（作者為彰濱秀傳紀念醫院營養師）