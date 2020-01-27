長時間追劇盯手機 黃斑部病變惡視力

春節連假長時間看手機，若沒適時休息，恐因大量藍光傷害視網膜正中央的黃斑部，導致視力下降。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

2020-01-27 05:30:00

記者陳建志／專題報導

長時間追劇，小心追出黃斑部病變！

高雄亮晶晶眼科診所院長梁中玲表示，曾有一名高度近視的45歲婦人，下班、假日追劇不過癮，趁著春節長假趕進度，結果長時間盯著螢幕看，視力突然惡化，眼睛中間還出現霧氣黑影，因騎車時，眼前一片模糊，嚇得趕緊停車。

梁中玲說，婦人到院檢查，發現右眼視力只剩0.5，左眼視力更不到0.1，診斷是高度近視與3C產品使用過度造成白內障外，還出現左眼視網膜中央黃斑部破洞的嚴重黃斑部病變，經安排白內障、玻璃體切除及氣體灌注等手術，才避免失明危險。

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亞大醫院眼科副主任林純如也曾遇到一名10歲小男孩，遠視100度，在父母管制下，平時很少接觸3C產品，但春節期間媽媽解禁，除讓他看字體較小的漫畫，因為他平時沒機會看電視，回到鄉下爺爺家更是大解放。

每天跟著表兄弟躺在沙發上一起看電視，因用眼過度，加上姿勢不良，過完年後眼睛不適檢查，赫然發現右眼近視暴增175度，左眼近視也75度，視力惡化且兩眼視差大，趕緊以長效型低濃度散瞳劑挽救視力。

眼科醫師提醒，往年農曆春節收假後，眼科門診往往比平常暴增2至3成，連黃斑部病變個案也多了約1成，建議看手機不要太近，亮度也要下修，更要適度休息，尤其多到郊外踏青走春及適度運動，才不會過完年就掛病號。

梁中玲指出，民眾長期使用3C產品，當光線經瞳孔直線進入眼內，大量藍光會傷害視網膜正中央的黃斑部，造成主導視力中央區的感光細胞損傷，導致視力下降，因此建議使用3C產品30分鐘，就要讓眼睛休息5分鐘，但不能連續看3小時，再休息半小時。

梁中玲並提醒，使用手機時，儘量拿遠，並將手機亮度下修到不超過30%，尤其千萬不要關燈看手機，因黑暗中瞳孔放大，會讓進入眼中的藍光傷害更大，並建議使用電腦或手機時，能戴上抗藍光眼鏡護眼。

林純如也說，因陽光會增加視網膜分泌多巴胺，進而抑制眼軸伸長，預防近視，且戶外遠距離視野也能減少眼睛睫狀肌肉緊張，因此建議過年期間家長多帶小孩出門走春。

飲食上則可多攝取具有良好護眼成分的深色蔬菜水果，並藉由良好的用眼習慣、眼部防曬、適度運動與定期眼科檢查，保護自己的靈魂之窗。

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