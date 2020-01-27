初三國道高乘載管制

2020-01-27 05:30:00

國道1、3、5實施高乘載

〔記者劉力仁、江志雄、翁聿煌／綜合報導〕今天大年初三出遊加上北返車潮齊上國道，高公局預估早上南下車多，下午北上車多，全台車流量將達今年春節連假最高峰，因此首度實施國道一、三、五號高乘載措施，維持國道暢通。

南向宜下午出發 北向上午

高公局交通管理組副組長宋嵩表示，今天南向國一楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統、國三土城─關西、快官─霧峰、草屯─名間、國五南港系統─坪林，以及北向國一西螺─埔鹽系統、南屯─后里、新竹─湖口、國三竹山─中興、草屯─霧峰、沙鹿─大甲、大山─香山、關西─大溪、國五宜蘭─坪林等路段都可能出現車多壅塞現象，建議南向用路人下午出發，北向用路人上午出發，以節省寶貴時間。

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宋嵩表示，今天上午南下出遊車多，下午北上返回工作崗位的車輛增加，因此實施三條國道高乘載管制。預估今天國道總延車公里為一百四十百萬車公里（為平日八十七百萬車公里的一．六倍），其中北向交通量可達七十二百萬車公里，為平日的一．六倍。

國道五號北上路段今天實施高乘載管制，行車時間恐比平時增加五到七倍。公路總局四工處表示，今天蘇花改將有北返車潮，明天可能從上午十點塞到晚上，花蓮崇德到蘇澳行車時間，估計從一．五小時延長為二．五小時，提醒用路人避開尖峰時段。

昨天大年初二回娘家，加上下雨影響行車速度，上午國道多處路段塞爆，最嚴重路段為國一南下湖口服務區到竹北、國三南下環東到南港、國十東向燕巢到仁武，時速不到二十公里，另外由國三連接國五的系統交流道塞車，不少民眾改道深坑通往石碇的一○六乙線，從石碇交流道上國五。下午二點之後，逐漸恢復正常。

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