《吃喝玩樂迎新年》祈福好運「鼠」不完

彰化二水碧雲禪寺重開佛門時得到菩薩獻詩，由信眾謄筆後裱於正殿右上側。（記者陳冠備攝）

2020-01-25 05:30:00

■前言

農曆春節初一出門走春，北、中、南各有知名廟宇，如新北蘆洲湧蓮寺、新北金山財神廟、宜蘭草湖玉尊宮、彰化二水碧雲禪寺以及雲林北港朝天宮等，不妨前往拜拜為新的一年討個吉利。

【新北蘆洲湧蓮寺 看純金觀音】

■記者陳心瑜

新北市蘆洲區的湧蓮寺，主祀南海觀世音佛祖，香火鼎盛，每年除夕深夜11點、正月初一的子時舉行新春團拜，抽出新年的國運籤，現場也發送限量的「錢母」，象徵「錢咬錢」，祈求新春好彩頭。

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湧蓮寺的三寶佛殿供奉全台「最重量級的觀音佛祖」，廟方在2016年以當時市價4億2500萬元的一萬兩黃金，打造純金的觀音佛祖，重達375公斤、高6.35台尺（近2公尺），盼帶給民眾滿滿的喜氣和財氣；春節期間，三寶佛殿的參拜時間延長開放至晚上8點，在這處殿內參拜時不能持香進入。

參拜後可逛逛附近的蘆洲形象商圈，造訪龍鳳堂品嘗傳統糕點，由於鄧麗君幼時曾住在蘆洲，店家依鄧麗君喜好的口味研發出「小鄧餅」、「麗君餅」，「小鄧餅」有麻糬、金薯的甜口味，「麗君餅」則是甜鹹口感，懷念鄧麗君生前動人的歌聲和風采，也可品嘗連年獲獎的蛋黃酥。

順道遊》新北大都會公園

距離蘆洲市區約10分鐘車程、在二重疏洪道內的新北大都會公園，面積廣達424公頃，是北台灣最大的公園綠地，在機場捷運三重站附近有一座瀑布滑草場，利用堤防的坡度打造，長16公尺、高約7公尺，以水藍色人工草皮打造瀑布意象，一旁還有7公尺高的「幸運草地景溜滑梯」，大人玩也直呼刺激，現場尖叫聲四起，是親子春遊、休憩的好去處。

【新北金山財神廟 擲筊借發財金】

■記者俞肇福

新北市萬里區金山財神廟，每年農曆春節期間都擠滿來自各行各業信眾，到廟裡拜拜並向財神爺擲筊借「發財金」，祈求新的一年「送窮迎富」，財源廣進、大發利市。

民眾可依照廟方公告的祭拜順序，逐一參拜眾神明，參拜濟公禪師時，可借用桌上的寶扇在香爐上順時針繞3圈，然後在自己的身上拍打數下，象徵去除身上的霉氣、衰氣；祭拜彌勒佛時，可撫摸彌勒佛的大肚，再到五路財神殿借用「發財金」。

民眾要向五路財神借「發財金」，手捧放有3對筊杯（共6個）的盛盤，向五路財神誠心祈求後擲筊，擲出1對聖筊可借100元，2對聖筊可借200元，3對聖筊就借300元「發財金」。

新春期間廟前打造大型金元寶，上山求財民眾可以鑽元寶賺元寶，大年初一提供素食點心，大年初四提供葷食點心；提供時間為11點到下午2點。

順道遊》野柳地質公園

新北市萬里區野柳地質公園有珍貴的海蝕地景，園區內的「女王頭」已是國際知名景點，海蝕地形可分為3大類，第1種是蕈狀岩，例如女王頭、蜂窩石等，第2種是較為特別的海蝕地形，例如仙女鞋、地球石，第3種是壺穴和燭台石，都是野柳地質公園特有的地質風貌，值得順道一遊。

【宜蘭草湖玉尊宮 拜天公吃平安粥】

■記者江志雄

大年初一新春祈福，不妨攜家帶眷到香火鼎盛的宜蘭縣草湖玉尊宮拜天公求平安。

台灣民間信仰中，俗稱天公的玉皇上帝，是神階最高的神明，不少人習慣過年拜天公，祈求賜財保佑一切順遂，主祀玉皇上帝的草湖玉尊宮，每年春節人潮洶湧，光是平安粥，平均一天就吃掉3000台斤白米。大年初一到初九每天上午10點到下午4點，無限量免費供應，給大家吃到飽，現場不提供餐具，請自備碗筷。

草湖玉尊宮主委陳才馨說，過年到廟拜拜，建議遵循「入龍門出虎口」習俗，即面對廟宇右進左出，近幾年來，草湖玉尊宮也走環保簡約風潮，每個香爐只插1炷香，用電子炮取代一般鞭炮，代表心誠則靈。

順道遊》清水地熱公園

位在宜蘭縣大同鄉山區的清水地熱公園，開放面積2.5公頃，這裡的溫泉屬於鹼性泉，經常可見裊裊白煙，園區有煮食池、泡腳池、休息區、販賣部，遊客在煮食池煮蛋、玉米、茭白筍，據說地熱溫泉所煮的食物格外好吃，是頗具人氣的遊憩區。春節假期照常營運，上午9點開園，下午5點休園，園區250個小客車車位停滿後，將啟動車輛入園管制。

【雲林北港朝天宮 插頭香不必搶】

■記者林國賢

春節到廟宇祈福，雲林縣北港鎮朝天宮是必拜、必遊的廟宇之一，每年從除夕夜吃完團圓飯後，就有超過上萬名信徒陸續到廟等待開廟門插頭香，祈福來年好運一整年。

朝天宮主祀天上聖母—媽祖，相傳最早創建於1694年，現在廟宇廟景建於1911 年，廟內的樑架結構及木雕皆出自名匠之手，小至窗花上的人物刻畫，大到氣勢雄偉的盤騰龍柱，都具有藝術價值。

朝天宮大年初一開廟門時間都是擲筊請示媽祖，除夕夜吃完年夜飯就會有信徒等著搶頭香，不過朝天宮認為信眾在初一到15日期間所插的第一炷香都是頭香，當天朝天宮都會貼心準備福袋，送給來插頭香信眾，祝福信眾好運一整年。

順道遊》萡子寮彩繪村

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、四湖鄉公所與社區合作，邀請彩繪大師曾進成以神話故事、在地產業特色及喔熊打造彩繪村，可愛萌樣與神話主題相輝映，到朝天宮祈福後，全家可一起享受悠閒漁村探秘。

萡子寮彩繪村有盤古開天、哪吒大戰東海龍王、嫦娥奔月、牛郎與織女、西遊記…等作品，每一幅作品也設計許多互動點，也有顛覆神話印象的創意，讓遊客發揮創意與東方神話故事人物「同框」。

【彰化二水碧雲禪寺 俯瞰南彰平原】

■記者陳冠備

彰化縣二水鄉知名佛門聖地碧雲禪寺，廟宇樸實無華，隱身八卦山脈山腰，登山禮佛俯瞰南彰平原，令人沉澱心靈，昔因廟產陷入爭訟而關廟10年，今年官司已解，終能重開佛門，加上發生「菩薩獻詩」傳奇，讓碧雲禪寺再現祥瑞。

碧雲禪寺主祀觀世音菩薩、釋迦牟尼佛、地藏王菩薩等，主神觀世音菩薩的神像是從日治時期就流傳下來的開基神像，作法是以傳統「竹皮仔」的方式製作而成，再以綢布做皮，外層再安金的方式完成塑像，今日已少見到此類型的神像。

碧雲禪寺住持釋懷宗表示，初一準備百份素齋供禮佛信眾膳食，初三則有點平安燈祈福，今年重開佛門時得到菩薩獻詩，由信眾謄筆後裱於正殿右上側，歡迎禮佛，全程不燒香以雙手祭之，供品採素食。

順道遊》二水車站

二水車站是集集線轉乘站，常有不少限定版彩繪火車到站，境內規劃從二水車站至源泉車站自行車道，沿線多與集集線平行，鐵道迷到此可體驗與火車競速快感。

新北市萬里區金山財神廟，一樓主殿主祀五路財神神威顯赫。（記者俞肇福攝）

新北市萬里區金山財神廟。（記者俞肇福攝）

彰化二水碧雲禪寺隱身八卦山脈山腰。（記者陳冠備攝）

清水地熱公園園區溫泉煮食池，春節假期照常營運。（資料照）

宜蘭縣草湖玉尊宮巍峨壯麗，是縣內知名的天公廟。（草湖玉尊宮提供）

萡子寮彩繪村作品設計許多互動點。（劉耀文提供）

北港朝天宮每年除夕夜到大年初一都有上萬名信徒聚集插頭香。（朝天宮提供）

北港朝天宮是春節必拜、必遊廟宇之一，夜間光雕璀璨美麗。（朝天宮提供）

新北市蘆洲湧蓮寺三寶殿供奉的純金觀世音菩薩，重達375公斤。。（記者陳心瑜攝）

新北市蘆洲湧蓮寺香火鼎盛。（記者陳心瑜攝）

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