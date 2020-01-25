今天好天氣 國道南下恐塞車

大年初一加上天氣溫暖，高公局預估許多民眾外出走春，南下多處路段恐從白天塞到下午。（資料照）

2020-01-25 05:30:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日大年初一加上天氣溫暖，高公局預估許多民眾外出走春，南下多處路段恐從白天塞到下午，提醒民眾依照路況資訊，機動調整出發時間避開塞車。

疏運措施方面，今日上午七點至中午十二點，國五南港系統─坪林各南下匝道將實施高乘載管制；全天將封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下匝道。收費措施同樣採取單一費率，小型車每公里○．九元、國三新竹系統─燕巢系統通行費打八折、凌晨零點至五點全線免收費等。

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昨日除夕，國道免收費時段的車流量明顯較去年增加，更是平常日的二．四倍之多，白天國道全線大致順暢，各路段時速多可在八十公里以上，上午十點過後，國道一號湖口服務區─新竹、國三鶯歌系統─龍潭、國五南港系統─石碇服務區出現壅塞情況，時速不到四十公里；鶯歌系統─龍潭因發生事故，時速一度不到二十公里。不過，中午過後各路段就陸續恢復正常。

初二至初四全台濕冷

今天的天氣仍溫暖，各地低溫大多在二十度以上，適合出遊。但穩定天氣型態僅到今天為止，中央氣象局指出，明日起有鋒面通過，冷空氣開始南下，全台轉為濕涼，氣溫逐日降低，初五、初六氣溫最低，東北部恐出現十度至十二度低溫。

氣象局表示，即將到來的這波冷空氣，估將影響到二月一日、二日，不過它是先濕後乾的型態。初二至初四全台大致是又濕又冷，初二西半部降雨明顯。後續隨著華南雲雨區東移，初三、初四雨勢轉往東半部，西半部降雨會出現空檔。而初二至初四只要溫度、水氣配合，三千公尺以上高山都有降雪機會。

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