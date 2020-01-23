武漢團入境許可 即起停發／月底前申請來台24團、429人 移民署也廢止入境許可

農曆春節前最後一個上班日，下班時台北北車站湧進返鄉過年的車潮和人潮 ，受到武漢肺炎疫情影響，許多旅客紛紛戴上口罩。 （記者王藝菘攝）

2020-01-23 05:30:00

〔記者鄭瑋奇、劉慶侯／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴大，交通部觀光局昨已發函要求旅行業者不得組團去武漢外，春節武漢原有十團旅行團共一七八人要來台旅遊，已要求台灣地接社告知武漢組團社無法接待。

春節武漢10團、178人 不能來台

移民署配合防疫政策及確保國人健康，昨日已正式廢除一月底前來台團體旅遊的武漢團共計二十四團四二九人的入境許可，即日起也暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延擴散。

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移民署同時針對中國湖北省民眾，將暫緩申請來台觀光、專業商務交流、健檢醫美、就醫及探親，已經持有移民署核發的入出境許可證，也要求延後來台。

華航、華信武漢航班 春節不停飛

中華航空考量旅客春運需求與疫情發展，春節期間武漢航班不會停飛，但二月十日至二十七日，桃園—武漢來回航班均會取消，不過華信松山—武漢航班目前規劃仍正常飛航。

交通部長林佳龍昨天主持應變小組會議，指示觀光局對已抵台的武漢旅行團應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的則協調取消，並視疫情發展，採取有效因應措施。

旅行社違規組團遊武漢 最重罰15萬

觀光局昨也發函請旅行業即日起暫停組團前往武漢地區旅遊，旅遊行程有安排中轉過境武漢地區者，請旅行業調整變更行程。若旅行業未確實依上述規定辦理，仍組團前往當地旅遊者，觀光局將依觀光發展條例第五十三條，以損害國家利益為由，開罰三萬至十五萬元罰鍰。

國籍航空公司飛航武漢航班方面，中華航空有桃園—武漢每週兩班、華信航空有松山—武漢每週兩班。華航表示，春節期間武漢航班不會停飛，但華航規劃取消二月十日至二十七日的CI541、CI542航班共計六班，華信航空則維持正常。

華航集團、長榮集團、星宇航空等國籍業者，飛航中國、香港、澳門航班，均會讓空勤組員全程配戴口罩，並備有適量口罩讓旅客索取。另外，立榮航空金門、馬祖小三通航線也將要求空勤組員於執勤時配戴口罩。

適逢春節連假出國及台商返國尖峰，桃園機場公司加強武漢肺炎防疫，昨於第二航廈管制區二樓入境層噴藥消毒。（記者劉信德攝）

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