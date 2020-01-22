初一至初五 關子嶺上下山均管制

春節期間，關子嶺均吸引大批民眾前往走春、泡湯。（觀旅局提供）

2020-01-22 05:30:00

〔記者王涵平／台南報導〕因應春節期間關子嶺風景區、西濱景點可能湧入人潮，白河、學甲分局公布春節假期交通疏導計畫及交通管制，呼籲用路人提早掌握路況。

白河警分局表示，轄區有關子嶺溫泉區、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮、大仙寺、台糖烏樹林、菁寮老街等觀光景點，農曆初一至初五將強化春節疏運計畫。

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172線仙草丁字路口 長綠燈引導

上山管制措施：一七二線仙草丁字路口實施控燈保持長綠燈引導遊客右轉往大仙寺、碧雲寺；往關子嶺溫泉區、南寮崁頂福安宮之交通道路維持雙向通行，視狀況彈性實施管制。

中午時段逢一七二線車流增加時，不定時採分流疏導車輛，行駛替代道路南九十八線白河水庫段，銜接一七二線至大仙寺。

下山管制措施：自一七二乙線經大仙寺下山及出大仙寺臨時停車場，小型車輛彈性疏導下山車輛，走替代道路南九十六之一線杭內產業道路方向，銜接一七二線通往白河及國道三號。

水火同源道路兩側 禁止臨停

在關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側擺設交通錐，禁止臨時路邊停車。管制甲類大客車行駛一七二乙線水火同源路段。

路口移動式監錄 靈活調度疏導

白河警分局長朱信憲表示，今年在一七二線仙大路口、一七二線與九十三線路口，裝設移動式監錄系統設備，結合現有路口監視系統及Google路況地圖，在分局建構即時交通路況監控中心，傳遞最新交通資訊，機動靈活調度警力疏導。

警方建議，民眾出發前可先上網搜尋「2020台南行春暨春節交通疏運資訊」，避免因塞車壞了遊興。

北門遊客中心周邊 實施交管

學甲警分局春節期間針對北門遊客中心園區、南鯤鯓代天府等景點及台八十四線北門交流道等周邊道路，將實施交通管制與疏導；另因五王大橋施工改善橋墩，請依替代道路改行台六十一線北門交流道轉台十七線北上前往代天府，並由同路線駛離，以避開施工路段。

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