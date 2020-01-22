台中》大雪山、東勢山櫻花開了 走春好所在

2020-01-22 05:30:00

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕東勢林場及大雪山國家森林遊樂區櫻花綻放！春節上山走春賞花，賞心悅目又健康。東勢林場配合春節到來，大年初一至初五舉辦「鼠光乍現賞櫻趣」活動，民眾還可參加遊戲闖關摸彩；大里國光花市配合春節假期，廿一日起至廿九日（初五），則連續營業九天不休息。

東勢林場山櫻花陸續綻放，預計春節期間滿開，除有單瓣山櫻花，還有重瓣的八重櫻、富士櫻、吉野櫻等，甚至滿園純白的李花也陸續綻放，紅白相間，十分美麗。

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東勢林場配合春節到來，在大年初一至初五舉辦「鼠光乍現賞櫻趣」活動，每天上午八點半，在場內的土地公廟舉行「竹報平安迎新春」鳴放竹筒炮活動；十點則有定時解說，民眾憑門票還可免費參加闖關活動及摸彩。

除了東勢林場，東勢林管處轄下的大雪山卅五公里處的收費站、四十三公里處的遊客服務中心周邊，山櫻花也盛開，讓人感受到春天鳥語花香、生機蓬勃的氣息。民眾上山走春賞花觀鳥，還可輕鬆欣賞千變萬化的美麗雲海。

另具有卅五年歷史的大里國光花市，平時只有週六、日營業，配合民眾過年買花需求，昨起至廿九日（初五）將連續營業九天不休息。國光花市主委張忠寶表示，今年因氣候適合，應景的蝴蝶蘭花況良好，民眾買氣爆發，其他包括金桔、菊花、鳳梨花、銀柳也都是年節應景花卉，花市裡包括藝品等攤位多達三百多個，是春節期間買花、逛街最佳去處。

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