台中》盧阻中火燃氣機組 學者：能源轉型恐失敗

中火增設兩部「燃氣」機組。

2020-01-22 05:30:00

〔記者張菁雅、張瑞楨、羅綺、張軒哲／綜合報導〕台中火力發電廠增設兩部「燃氣」機組，前天由行政院環保署通過環評，雖非高污染的「燃煤」機組，而是污染較少的「燃氣」機組，但打著「市長換人，空氣換新」口號當選的市長盧秀燕仍不接受，並於昨市政會議中再度砲打中央，針對環保署環境影響評估審查通過新增兩部燃氣機組，表達強烈抗議，絕不會妥協。

蔡其昌不解 阻燃氣續燃煤

對此，立法院副院長蔡其昌於臉書表示，市民已透過選票展現意志，難道國民黨還要繼續阻止中火高污染燃煤機組更新為燃氣機組？而中興大學環工系教授莊秉潔更直指，以能源安全觀點，若將老舊燃煤機組除役存在風險，因台中港規定風速大於每秒十二公尺時，天然氣船不能入港，一旦「斷氣」，便須啟動備用的燃煤機組穩定供電；倘若提前將機組除役，氣源不夠時，又沒有足夠的煤電啟動，一旦限電，「整個能源轉型就失敗了」。

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盧結合3縣市 抵制中火增機組

盧秀燕昨於市政會議中，再度砲打中央，她表示，過年以前，中央政府沒有給中部人新年禮物，卻給了一個黑色的夢魘，中火再加上兩部機組，將變成全球最大的火力發電廠。中部三縣市都派代表出席，強烈主張若中央一定要增加兩部「燃氣」機組，就必須拆除四部老舊「燃煤」機組，並批「中央政府仍然為所欲為、一意孤行，決定舊的機組一部都不拆」；國民黨議員羅廷瑋則在臉書發起「拒絕用肺發電 #MeToo」運動，並邀請多位國民黨議員、里長加入。

議員質疑盧 只緊盯中火一成空污

市議員楊典忠則表示，市府用燃煤機組除役杯葛燃氣機組的設置，不僅凸顯其「擁核」的司馬昭之心，此舉更告訴市民，「去年總統大選前將中火燃煤機組撤照」只是政治動作；市議員施志昌指出，盧秀燕的空污政策存在邏輯謬誤，不控制移動污染源，卻獵巫式狂打中火，其實全台最大污染源是移動污染源、約佔卅六％，境外污染源廿七％，工廠排放約廿五％，而中火不到十％，盧秀燕卻用九十九％的力量狂打中火。

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