竹南假日之森海域 風箏衝浪好手競技

「Red Bull 紅牛」國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽 － 亞洲區資格賽昨起在苗栗縣竹南鎮假日之森海域登場。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國際知名極限運動指標品牌「Red Bull 紅牛」，每年舉辦國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽， 首度移師苗栗縣，來自國內外卅名好手昨天起在竹南鎮假日之森海域進行亞洲區資格賽；竹南鎮長方進興昨天也陪同選手們到當地土地公廟祈祝活動平安順利，也歡迎民眾於廿五日以前，前往欣賞美技。

竹南假日之森海象平穩，浪潮落差約百米，是國際級的衝浪地點；中華民國風箏衝浪協會理事蔡岳達說，當地風力大，極為適合風箏衝浪賽，被主辦單位相中，首度於此舉辦國際風箏衝浪亞洲區資格賽。

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蔡岳達表示，風箏衝浪競賽是藉助充氣風箏、腳踩衝浪板比較飛躍高度的極限運動，此次包括破世界紀錄的南非選手在內，有國內外卅餘名好手較勁，前三名將至南非參加世界總決賽，精彩可期。

蔡岳達指出，假日之森為苗栗縣府設立水域活動專區，過去缺乏亮點的活動，難吸引人潮，近來縣府推動「國際慢魚計畫」，若將休閒、運動納入，結合生態觀光、食魚產業等，將有助提升苗栗海岸國際能見度。

方進興說，竹南海域今年剛完成亞洲首座離岸風電場，又有國際級賽事進駐，顯見蘊含海洋觀光潛力，未來配合縣府的慢魚計畫，串聯海岸線資源，相信能夠打造成為國家級景點。

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