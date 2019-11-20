罕見「延遲性產後出血」 坐月子4週 險要命

▲治療後：經導管動脈栓塞術止血。（國泰醫院提供）

2019-11-20 05:30:00

記者羅綺／台北報導

俗諺說：「生得過雞酒香，生不過四塊板」，懷孕生產是件有風險的事。37歲王小姐接受人工試管嬰兒成功懷了雙胞胎，卻在剖腹產後4週，出現「延遲性產後大出血」，所幸經醫師以藥物及採用經導管動脈栓塞術（TAE）治療，順利挽救她的性命，並保住子宮。

子宮血管瘤造成大出血

王小姐是在月子中心坐月子，卻無預警於產後4週如廁時，發生大出血。大量血液順著大腿一直滴，甚至還流出半個手掌大的血塊，出現頭暈、站不住的情況，經救護車緊急送醫，抽血檢查顯示血紅素7（正常為12-16mg/dL），緊急輸血2000CC才保住一命。

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國泰綜合醫院婦產科主任蔡明松診斷為延遲性產後大出血，經多次藥物治療，還是持續有出血的狀況，進一步使用顯影劑檢查後，發現為子宮內右側血管瘤造成的大出血。緊急為她進行「經導管動脈栓塞術」治療，才保住性命。

蔡明松表示，這是非常罕見的個案，產後大出血俗稱「血崩」，通常是在剛生產完24小時內的「立即性產後出血」，但在生產後24小時至產後3個月內，出血量超過1000CC的「延遲性產後出血」臨床上並不多見，發生率約1%。

蔡明松指出，造成延遲性產後出血的原因包括：胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤或凝血功能障礙；王小姐因做過試管嬰兒、子宮鏡以及歷經剖腹產等因素，都是可能造成子宮內血管瘤導致產後大出血的原因。

蔡明松指出，當產婦大量出血時，可能出現面色蒼白、四肢無力、胸悶、心悸、出汗、焦躁不安、意識混亂甚至暈厥等不適症狀。

經導管動脈栓塞術搶救

蔡明松解釋，「經導管動脈栓塞術」是利用血管X光攝影方式，將微導管沿股動脈尋找至出血點，再以一種栓塞物打入動脈內，或以氣球將供應子宮血液的動脈塞住，幫助產婦止血，也可以保留子宮，此項手術方式可降低失血過多的狀況，也能保留生育能力。

蔡明松提醒，生產過程有多變性，產後大出血是一種無法預期的緊急情況。產婦於生產後出院至坐月子期間，需多注意傷口及出血量，若發現惡露持續排不乾淨、且顏色都呈紅色、或突然流出大量鮮血或血塊、或有發燒、臉色蒼白、心悸、頭暈或不正常腹痛等症狀產生時，應立即回診就醫。

▲治療前：子宮動脈大出血。（國泰醫院提供）

▲王小姐全家福。（國泰醫院提供）

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